17 Октября 2022, 12:34

ЦИК получила аккредитацию 43 наблюдателей от международных организаций

АСТАНА.КАЗИНФОРМ – На аккредитацию в Центральную избирательную комиссию были представлены кандидатуры 43 наблюдателей от международных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман сообщил о том, что Центральной избирательной комиссией был открыт институт международного наблюдения за внеочередными выборами Президента РК.

«По состоянию на 17 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел Республики Казахстан на аккредитацию представлены кандидатуры 43 наблюдателей от четырех международных организаций и одного иностранного государства», - сообщил Мухтар Ерман.

Так, от Миссии наблюдателей СНГ представлены кандидатуры шести наблюдателей, от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников – 17 наблюдателей, от Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами 13 наблюдателей, от Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств пять наблюдателей и два наблюдателя из Грузии.

На повестке дня также стоял вопрос о регистрации Дайрабаева Жигули Молдакалыковича кандидатом в Президенты РК.

Жигули Дайрабаев был выдвинут от народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Так, постановлением Центральной избирательной комиссии Жигули Дайрабаев был зарегистрирован кандидатом в Президенты РК. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров вручил кандидату в Президенты РК свидетельство о регистрации кандидатом.