ЦИК планирует проинспектировать условия для голосования инвалидов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Члены центральной избирательной комиссии РК рассмотрели вопрос обеспечения условий для голосования инвалидов на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комиссия должна знать, сколько на каждом избирательном участке лиц с инвалидностью, сколько из них передвигаются на колясках, сколько из них невидящих, слабовидящих, сколько из них знают шрифт Брайля и так далее. У нас по инвалидности разные есть страты, это очень тонкая работа. Это та категория избирателей, которая требует особого внимания, безусловно, как избирательных органов, так и государственных органов. Поэтому по закону там есть и большой фронт вашей работы, пожалуйста, обратите на это внимание. Как начнется агитационная кампания, мы поедем с инспекционными поездками. Одно из направлений, на которое мы традиционно будем обращать внимание – это обеспечение доступности к голосованию лиц с инвалидностью. Это очень важная страновая задача», - сказал председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров во время заседания.

Также ЦИК рекомендовала предусмотреть возможность выдвижения граждан с инвалидностью кандидатами в депутаты маслихатов и проведения агитации с учетом условий для лиц с инвалидностью.

«При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться условия для беспрепятственного доступа избирателей, являющихся лицами с инвалидностью, и голосования в нем. Местные исполнительные органы обязаны содействовать избирательным комиссиям в работе по этому направлению», - добавила член ЦИК Анастасия Щегорцова.

По итогам заседания, ЦИК постановила местным исполнительным органам принять меры по оснащению избирательных участков с учетом потребностей избирателей с инвалидностью. Местные исполнительные органы должны оказать содействие избирательным комиссиям в работе по обеспечению условий для голосования прав избирателей с инвалидностью. Министерству труда и социальной защиты населения РК совместно с местными исполнительными органами нужно актуализировать сведения об избирателях с инвалидностью, для которых необходимы особые условия при голосовании.

Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.