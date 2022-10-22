ЦИК отказал Жуматаю Алиеву в регистрации кандидатом в Президенты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала Жуматая Алиева кандидатом в Президенты Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жуматаем Алиевым представлена справка о сдаче кандидатом декларации об активах и обязательствах, и медицинское заключение о состоянии здоровья. Но медицинское заключение о состоянии здоровья не соответствует требованиям», - сообщила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова во время заседания.

Она отметила, что согласно протоколам территориальных избирательных комиссий в поддержку Ж. Алиева было собрано 187 723 подписи в 20 регионах.

«По результатам проверки достоверными признаны 36 776 подписей. Это составляет менее 1% от общего числа избирателей. Таким образом не исполнено требование пункта 2 статьи 56 Конституционного закона о выборах о необходимом количестве подписей избирателей в поддержку кандидата», - заявила она.

Члены ЦИК проголосовали за принятие постановление об отказе Жуматаю Алиеву в регистрации кандидатом в Президенты РК.

Ж. Алиев был выдвинут общественным объединением «Халық демографиясы» 3 октября 2022 года.

12 октября на основании сведений, полученных из соответствующих государственных органов и заключений лингвистической комиссии Постановлением ЦИК было установлено соответствие кандидата требованиям законодательства.

Ранее ЦИК не зарегистрировал Бакыта Жанабаева кандидатом в Президенты РК.