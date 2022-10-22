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    18:48, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    ЦИК отказал Жуматаю Алиеву в регистрации кандидатом в Президенты

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала Жуматая Алиева кандидатом в Президенты Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жуматаем Алиевым представлена справка о сдаче кандидатом декларации об активах и обязательствах, и медицинское заключение о состоянии здоровья. Но медицинское заключение о состоянии здоровья не соответствует требованиям», - сообщила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова во время заседания.

    Она отметила, что согласно протоколам территориальных избирательных комиссий в поддержку Ж. Алиева было собрано 187 723 подписи в 20 регионах.

    «По результатам проверки достоверными признаны 36 776 подписей. Это составляет менее 1% от общего числа избирателей. Таким образом не исполнено требование пункта 2 статьи 56 Конституционного закона о выборах о необходимом количестве подписей избирателей в поддержку кандидата», - заявила она.

    Члены ЦИК проголосовали за принятие постановление об отказе Жуматаю Алиеву в регистрации кандидатом в Президенты РК.

    Ж. Алиев был выдвинут общественным объединением «Халық демографиясы» 3 октября 2022 года.

    12 октября на основании сведений, полученных из соответствующих государственных органов и заключений лингвистической комиссии Постановлением ЦИК было установлено соответствие кандидата требованиям законодательства.

    Ранее ЦИК не зарегистрировал Бакыта Жанабаева кандидатом в Президенты РК.


    Теги:
    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
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