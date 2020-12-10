ЦИК: Осуществление фото-, аудио- и видеозаписи на выборах не запрещено, но их использование должно быть в рамках закона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановление Центризбиркома не налагает запрета на осуществление фото-, аудио- и видеозаписи. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии РК Серик Сыдыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановление Центризбиркома не налагает запрета на осуществление фото-, аудио- и видеозаписи. Оно предупреждает, что осуществление фото- и видеозаписи должно производиться с учетом защиты тайны голосования и персональных данных избирателей», - сказал Серик Сыдыков на заседании Центризбиркома.

Было отмечено, что действия по осуществлению фото-, аудио-, видеосъемки позволяют наблюдателю объективно оценить ход избирательного процесса, в том числе фиксировать возможные нарушения закона для использования в качестве доказательства по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

«Это возможно, если они получены с соблюдением предусмотренных законодательством требований. При этом следует учесть, что наблюдатели свои выводы о нарушениях должны основывать на фактических и проверяемых доказательствах», - пояснил Серик Сыдыков.

По данным ЦИК, отснятые фото-, видео-, произведенные аудиозаписи должны использоваться по назначению, то есть в качестве доказательства нарушений при рассмотрении соответствующими органами, уполномоченными давать специальную оценку действиям.

Если наблюдатель намерен использовать фото-, аудио-, видеосъемку: размещать, вывешивать, обнародовать такие записи, тогда наблюдатель должен соблюдать требования Гражданского Кодекса РК (статья 145).