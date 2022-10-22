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    18:24, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    ЦИК не зарегистрировал Бакыта Жанабаева кандидатом в Президенты РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК не зарегистрировала кандидатуру Бакыта Жанабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий в поддержку собрано 58 889 подписей, по результатам проверки признаны 4 054 подписи. Это составляет менее 1% от общего числа избирателей. Таким образом, не исполнено требование пункта 2 статьи 56 Конституционного закона «О выборах» о необходимом количестве подписей избирателей в поддержку кандидата», - сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина в ходе заседания.

    Члены ЦИКа проголосовали за принятие постановления об отказе Бакыту Жанабаеву в регистрации кандидатом в Президенты РК.

    13 октября Бакыт Жанабаев сдал экзамен на знание государственного языка.

    Вчера в ЦИК зарегистрировали Нурлана Ауесбаева шестым кандидатом в Президенты РК.


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