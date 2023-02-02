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ЦИК начала аккредитацию международных наблюдателей за выборами в Казахстане

2 Февраля 2023, 11:53
ЦИК начала аккредитацию международных наблюдателей за выборами в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия Казахстана начала работу по аккредитации международных наблюдателей за выборами в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в ЦИК от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 25 наблюдателей от одного иностранного государства и две международные организации.

В том числе, как сообщил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман, от Палестины один наблюдатель, от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ – 11 наблюдателей, от миссии ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 13 наблюдателей.

Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов. Все семь зарегистрированных политический партий страны допущены к участию.


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