ЦИК Казахстана внес представление о досрочном прекращении полномочий двух мажилисменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Нурлана Абдирова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров, а также члены ЦИК Асылбек Смагулов и Шавхат Утемисов участвовали в заседании, находясь в рабочей командировке в Актюбинской области.

На заседании были приняты постановления о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Файзоллы Каменова и Сергея Решетникова.

«В соответствии со статьей 52 Конституции, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия постановила, что в связи с подачей заявлений наступили основания, влекущие досрочное прекращение полномочий депутатов Мажилиса Парламента Каменова Ф.К. и Решетникова С.Н. Представления о досрочном прекращении полномочий депутатов Каменова Ф.К. и Решетникова С.Н. будут внесены в Мажилис Парламента Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе ЦИК.