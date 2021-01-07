ЦИК аккредитовала 234 наблюдателя от СНГ на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается работа Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств по мониторингу выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Штаба Миссии наблюдателей от СНГ.

4–5 января 2021 года долгосрочные наблюдатели от СНГ ознакомились с подготовкой парламентских выборов в Акмолинской и Карагандинской областях республики. Члены Штаба Миссии провели встречи с руководством Акмолинской и Карагандинской областных избирательных комиссий, посетили ряд участковых избирательных комиссий в городах Кокшетау и Караганда.

Наблюдатели от Содружества отмечают профессионализм членов комиссий, наличие в помещениях для голосования необходимого оборудования, информационных материалов, а также средств защиты (маски, перчатки) как для членов избирательных комиссий, так и для избирателей.

В режиме видеоконференцсвязи 6 января состоялась встреча долгосрочных наблюдателей от СНГ с руководством Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные с ролью органов прокуратуры республики в обеспечении соблюдения избирательного законодательства всеми участниками электоральной кампании. Также члены Миссии были проинформированы о поступивших в Генеральную прокуратуру обращениях граждан и результатах их рассмотрения.

Завершено формирование состава Миссии наблюдателей от СНГ. Центральная избирательная комиссия аккредитовала 234 наблюдателя, представляющих государства – участники Содружества, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, Исполнительный комитет СНГ.







