«Цифровые» волонтеры будут помогать казахстанцам получать электронные госуслуги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 500 волонтеров уже прошли соответствующее обучение навыкам онлайн получения государственных услуг, организованное госкорпорацией «Правительство для граждан» совместно с Агентством РК по делам госслужбы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Планируется, что волонтеры будут помогать гражданам, самостоятельно регистрироваться в базе мобильных граждан, получать ЭЦП, бронировать очередь в ЦОН, а также получать электронные услуги на портале egov . kz, сообщили в пресс-службе.

По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, госкорпорация начала сотрудничать с волонтерскими организациями еще до введения режима ЧП и карантина. Сейчас же помощь добровольцев необходима как никогда.

«Для помощи в проведении разъяснительной работы в регионах были привлечены волонтеры, которые сейчас активно консультируют граждан, и тем самым оказывают нам огромную помощь. Ведь ввиду того, что ЦОНы почти 2 месяца не работали, мы наблюдаем наплыв услугополучателей, и все наши сотрудники в настоящее время заняты оказанием госуслуг», – рассказала Балташева.

Напомним, электронные услуги в зданиях ЦОН больше не оказываются. Их можно получить в специальных уголках egov, расположенных в акиматах, торгово-развлекательных центрах, медорганизациях и ВУЗах и т.д. В настоящее время действуют более 600 таких уголков по Казахстану. К слову, планируется, что именно в них волонтеры будут консультировать граждан. Также консультирование по вопросам получения самостоятельного получения госуслуг предусмотрено у входа в здание ЦОН и в цифровых ЦОНах.

Как отмечает председатель ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» Динара Утебаева, на помощь «Правительству для граждан» в основном отозвались ребята, обучающиеся по юридической и экономической специальности.

«Мы ознакомились с работой ЦОНов после их открытия. Отметили, что граждане консультируются не только по номеру 1414, но и приходят непосредственно в отделы по обслуживанию населения. Вот и решили помочь. Прошли обучение. Изучили топ самых частых вопросов и проблем, а также алгоритмы оказания госуслуг и приступили к работе. Узнать наших волонтеров можно по специальному бейджу», – добавила Утебаева.

Стоит отметить, что больше всего молодых людей, желающих поработать в ЦОНах, оказалось в Карагандинской области и в г. Шымкент. Меньше всего в Павлодарской области.