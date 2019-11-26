«Цифровые» вице-министры появятся еще в трех ведомствах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев сообщил об эффекте от внедрения в министерствах позиций ответственных за цифровизацию вице-министров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2018 году, для эффективного внедрения передовых технологий по согласованию с Первым Президентом-Елбасы, в 5 министерствах были назначены «цифровые» вице-министры (здравоохранение, образование, социально-трудовая сфера, цифровое развитие и налогово-таможенная служба), а также сформированы Офисы цифровизации в центральных и местных государственных органах. Экономический эффект от проводимой работы составил 218 млрд. тенге в 2018 году, а за 9 месяцев 2019 года - 305 млрд. тенге», - сказал Аскар Жумагалиев на заседании Правительства.

По его словам, такие результаты предполагают внедрение аналогичного формата и в других ведомствах.

«Сейчас планируется назначить еще 3 «цифровых» вице-министра - в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, энергетики и внутренних дел», - отметил спикер.

Он также сообщил о том, что Межведомственной комиссией по оптимизации госуслуг совместно с услугодателями проанализированы 723 госуслуги.

«В результате по её рекомендациям утверждено и реализуется 556 дорожных карт. Реализация дорожных карт уже позволила сократить бумажный документооборот на 70 млн документов и дает косвенный экономический эффект более 8 млрд. тенге», - добавил спикер.

«До конца текущего года будут завершены работы по увеличению количества электронных услуг до 80% (580 госуслуг из 723). В 2020 году будут завершены работы по автоматизации 90% государственных услуг», - заключил министр.