Цифровые технологии позволяют обучать детей персонализированно – Рустем Бигари

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как развивается цифровизация в казахстанской системе образования рассказал вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках программы «Цифровой Казахстан» мы стали заниматься цифровой трансформацией в сфере образования. В школах внедряются различные системы – электронные журналы, электронные дневники, учет. Возможности для предпринимателей и стартаперов очень много. До программы «Цифровой Казахстан» внедрение цифровых технологий воспринималось как, к примеру, только в качестве установки компьютерного устройства. На самом деле, внедрение цифровых технологий - очень большой труд», - сказал Рустем Бигари в рамках открытия лаборатории социальных инноваций на площадке международного технопарка Astana Hub.

Он также напомнил, что в стране работает Национальная образовательная база данных.

«Цифровые технологии позволяют нам не просто обучать детей, а обучать персонализированно. К примеру, в НИШ за счет предиктивных моделей мы можем говорить на самом деле - кем ученик в 10 классе будет в конце года. Зная оценки, можем прогнозировать, станет ли он отличником или обладателем «Алтын белгі», - привел пример вице-министр.

Также Р. Бигари отметил, что в казахстанских школах внедряются проекты виртуальной реальности.

«Очень много проектов, которые нужно реализовать в школах. Проекты виртуальной реальности в школах уже внедряются в рамках кабинетов робототехники, STEM-лаборатории. Сама система образования в Казахстане построена на реализации стандартов. В системе образования есть понятие государственных стандартов образования. Любой учебник, который у нас выходит, несмотря на критику, проходит экспертизу. А технологии двигаются дальше и быстрее. Система виртуальной реальности, классы лаборатории пока в школах внедряются в качестве дополнительного образования. В этой связи, никаких препятствий для внедрения нет», - подчеркнул он.

Напомним, международный технопарк IT-стартапов Astana Hub и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) запустили лабораторию социальных инноваций «Social Innovation», ориентированных на интересы детей в Казахстане.