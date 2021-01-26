Цифровые проекты в сфере безопасности и оказания госуслуг презентовало МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД РК презентовало цифровые проекты, направленные на обеспечение безопасности граждан и упрощение процедуры получения государственных услуг в ходе совещания с участием министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина и министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.

Глава МЦРИАП отметил, что предлагаемые Министерством внутренних дел проекты в сфере обеспечения безопасности граждан всесторонне продуманны и просты в использовании. Багдат Мусин также заверил, что министерство со своей стороны продолжит оказывать МВД содействие интеграционным процессам.

В свою очередь, министр внутренних дел сообщил, что представленные проекты апробированы в пилотном режиме и уже готовы к использованию.

Так, с 1 февраля МВД запускает мобильное приложение 102. Сервис является частью проекта «Омниканальность процесса приема сообщений граждан», задача которого сделать полицию ближе и доступнее для населения.

С помощью разработанного приложения каждый житель страны может направлять информацию о совершенном правонарушении или преступлении и быть уверенным в том, что его сообщение не останется без реагирования. Через систему можно подать обращение, связаться с оператором путем аудио- или видеозвонка, получить услугу, а также отследить местонахождения наряда полиции, выехавшего к месту вызова.

Также на совместном совещании презентована «Кнопка SOS». Это устройство экстренного вызова, которое МВД по опыту развитых стран предлагает устанавливать на улицах, в общественных местах, а также на трассах. Нажав на тревожную кнопку можно передать сообщение о правонарушении или обратиться в полицию за помощью.

Багдат Мусин отметил, что цифровые проекты очень важны для страны, каждый гражданин почувствует положительный эффект, в том числе повысится уровень безопасности.

Кроме того, к запуску готова система детской безопасности «Найди меня», позволяющая отслеживать местоположение ребенка. Дети – самая незащищенная часть общества и часто оказываются жертвами насилия или других противоправных действий со стороны взрослых. Новая система поможет родителям с помощью смартфонов контролировать своих детей даже на расстоянии, следить за их передвижениями. В случае опасности ребенок воспользуется кнопкой на брелоке, и тревожный сигнал автоматически будет передан как родителям, так и в полицию. Это позволит работать на опережение и даже предотвращать угрозы в отношении детей.

«Министерство внутренних дел поставило цель максимально использовать современные технологии в своей деятельности. Все усилия ведомства направлены, прежде всего, на защиту интересов жителей нашей страны, на снижение количества преступлений и правонарушений. Цифровизация полиции обеспечит качественно новый уровень работы в сфере охраны правопорядка и обеспечения безопасности и спокойствия граждан», - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

Как подчеркнул глава МВД, проводя работу по цифровизации, ведомство уделяет большое внимание автоматизации госуслуг, так как это позволяет сократить сроки их оказания для населения. За 2020 год МВД оказано порядка 9 млн государственных услуг. 38 видов услуг из 40, или 95%, автоматизировано.