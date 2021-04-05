Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

«Цифровые» документы теперь можно использовать при перелетах между Нур-Султаном и Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
5 Апреля 2021, 16:16
«Цифровые» документы теперь можно использовать при перелетах между Нур-Султаном и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пилотный проект по использованию цифровых документов на рейсах авиакомпании «Air Astana» по направлению Нур-Султан – Алматы и Алматы – Нур-Султан запустило сегодня Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Министерством цифрового развития, АО «Авиационная администрация Казахстана», аэропортами городов Нур-Султан и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

Применение электронного удостоверения личности возможно через приложение Egov mobile в пунктах регистрации, досмотра и посадки указанных аэропортов начиная с сегодняшнего дня.

Пассажирам рекомендуют иметь при себе оригинал удостоверения личности. На время пилотного проекта цифровые документы являются альтернативным вариантом проверки статуса пассажира.

Программное обеспечение «Е-document» по считыванию QR-code, сгенерированного сервисом «Цифровые документы» на EgovMobile, разработано совместно с аэропортом Нурсултан Назарбаев.

Проект вводится в целях исполнения поручения Главы государства «Цифровизация процессов по предоставлению удостоверений личности, дипломов и прав в электронном виде и внедрение в работу государственных органов».


Астана   Алматы   Туризм   Транспорт   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора