«Цифровые» документы теперь можно использовать при перелетах между Нур-Султаном и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пилотный проект по использованию цифровых документов на рейсах авиакомпании «Air Astana» по направлению Нур-Султан – Алматы и Алматы – Нур-Султан запустило сегодня Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Министерством цифрового развития, АО «Авиационная администрация Казахстана», аэропортами городов Нур-Султан и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

Применение электронного удостоверения личности возможно через приложение Egov mobile в пунктах регистрации, досмотра и посадки указанных аэропортов начиная с сегодняшнего дня.

Пассажирам рекомендуют иметь при себе оригинал удостоверения личности. На время пилотного проекта цифровые документы являются альтернативным вариантом проверки статуса пассажира.

Программное обеспечение «Е-document» по считыванию QR-code, сгенерированного сервисом «Цифровые документы» на EgovMobile, разработано совместно с аэропортом Нурсултан Назарбаев.

Проект вводится в целях исполнения поручения Главы государства «Цифровизация процессов по предоставлению удостоверений личности, дипломов и прав в электронном виде и внедрение в работу государственных органов».