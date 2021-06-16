Цифровую систему E-Qonaq презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичной гостинице Sheraton состоялась презентация цифровой платформы E-Qonaq. На сегодняшний день платформа работает в рамках пилотного режима пока в 383 местах размещения по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова отметила, что цифровизация туристической отрасли, туристических продуктов, также мест на сегодня актуальная задача. Реализация цифровой программы E-Qonaq осуществляется национальной компанией Kazakh Tourism.

«С октября 2020 года несмотря на карантинные ограничения, пандемию, уже в пилотном режиме внедрена в определенное количество отелей, гостевых домов, хостелов. По состоянию на 15 июня программа E-Qonaq внедрена в 383 гостевых домах, отелях и хостелах и показывает очень хорошие результаты. Во-первых, мы понимаем движение наших туристических потоков. На сегодняшний день около 22 тысяч туристов было зафиксировано по этой программе. Мы понимаем, какого уровня турист, в какие отели приезжают. Мы понимаем, какие места особо интересуют туристов, также их движение», - рассказала в ходе встречи с журналистами в столичной гостинице глава Минкультуры.

Также министр рассказала о преимуществах данной платформы.

«Сейчас турист приезжает в гостиницу, по этой программе его фиксирует. Мы понимаем, что приехал турист и откуда он приехал. Такая система работает по всему миру. Система E-Qonaq в пилотном режиме показала очень положительный результат. На сегодня отрабатывается с правоохранительными органами, чтобы была консолидация. Мы, конечно, работаем и в законодательном поле, чтобы программа могла быть признана на всех уровнях - законодательном и отраслевом», - отметила Актоты Раимкулова.

В свою очередь председатель национальной компании Kazakh Tourism Ержан Еркинбаев в ходе презентации программы рассказал, как работает система E-Qonaq в гостиницах и других местах размещения.

«Для того, чтобы понять качество туристической отрасли, очень важно иметь информацию о туристе. Это его привычки, куда он приезжает, на сколько он остается, из какой страны. Если брать данные по статистике, то сегодня средняя заполняемость гостиниц составляет 25% (во время пандемии). Как показывает международный опыт, ниже 30% заполняемости гостиниц - значит порог убыточности и гостиница работать не может», - пояснил Ержан Еркинбаев.

Председатель компании отметил, что в целях улучшения системы статистики и получения информации о туристах, в рамках госпрограммы развития туристкой отрасли разработана цифровая платформа, которая позволяет собирать все данные о прибывающих иностранных туристах и консолидировать информацию в одном месте.

Также Ержан Еркинбаев перечислил трудности с введением данных иностранных туристов, с которыми сталкиваются работники гостиниц.

«Как это происходит по факту? Отель собирает бумажные данные об этих иностранцах, проставляет печати, заполняет бланки, физически везет в отдел миграции, сдает это все. Процедура сложная. Сотрудник ресепшн в отеле входит в систему миграции с ЭЦП-кодом и вручную вбивает гостя, который приехал. Во-первых долго, во-вторых сотрудники ресепшн меняются и только со своим индивидуальным ключом может зайти. По инициативе нашей разработки и наших коллег по КНБ и МВД, платформа E-Qonaq может нести вторую функцию. Приезжая в отель, гость делает «check in», и данные, которые использует отель, автоматически уходят в базу служб безопасности», - объяснил спикер.

По словам председателя Kazakh Tourism, до конца года нацкомпания намерена увеличить количество гостиниц с системой до 600. Также Ержан Еркинбаев отметил, что программа E-Qonaq на сегодня объединяется с приложением Ashyq для удобства гостей.