Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Цифровую проекцию дорожной разметки установят в крупных городах страны

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Апреля 2021, 12:16
Цифровую проекцию дорожной разметки установят в крупных городах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На одной из центральных улиц столицы установлена система проекции дорожной разметки на проезжей части. Опыт планируют распространить во всех крупных казахстанских городах. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализуется пилотной проект на нерегулируемом пешеходном переходе в г. Нур-Султане по пр. Кабанбай батыра (в районе здания столичного цирка установлена система проекции дорожной разметки на проезжей части). Данная система позволяет обеспечить надлежащую видимость зоны пешеходного перехода и пешеходов на ней в ночное время, независимо от времени года и климатических условий, а также концентрировать внимание водителей, что является основным преимуществом системы», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По результатам пилотного проекта планируется продолжить их установку во всех крупных городах Казахстана.

«В рамках обеспечения безопасной организации дорожного движения, на постоянной основе внедряется передовой международный опыт. Так, в ряде областей установлены «умные» пешеходные переходы, которые с помощью специальных датчиков автоматически подсвечивают участок дороги. Пешеходы, находящиеся на «зебре», хорошо видны водителям в ночное время суток и в условиях недостаточной видимости (такие пешеходные переходы функционируют в городах Сарыагаш, Атырау, Талдыкорган и Павлодар)», - добавил Премьер.


Цифровой Казахстан   Дороги  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь