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Цифровую платформу по приобретению школьной формы намерены внедрить в РК – Мининдустрии

21 Ноября 2022, 23:00
Цифровую платформу по приобретению школьной формы намерены внедрить в РК – Мининдустрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными государственными органами обсуждены вопросы внедрения цифровой платформы в рамках Правил оказания финансовой и материальной помощи малообеспеченным семьям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Данный проект планируется реализовать в целях исполнения поручения Главы государства касательно направления целевых государственных заказов по приобретению школьной формы на развитие отечественной легкой промышленности.

В совещании под руководством председателя Комитета индустриального развития Ильяса Оспанова были обсуждены вопросы относительно запуска проекта. На первом этапе пилотный проект предлагается внедрить в Астане с последующим внедрением во всех регионах страны.

«На сегодняшний день рассматривается вопрос через платформу «Социальный кошелек» предоставлять родителям ваучеры для приобретения школьной формы в определенных магазинах. Также предоставить на льготных условиях точки для реализации школьной формы отечественных товаропроизводителей. В этой связи нужно сформировать реестр ОТП, одним из главных критериев определить производство продукции в соответствии с национальными стандартами», – отметил Ильяс Оспанов.

По итогам внедренного механизма будет обеспечена прозрачность расходования бюджетных средств по целевому назначению. А также проект способствует загрузке отечественного производства по выпуску школьной формы.

Помощь для приобретения одежды, обуви, школьных принадлежностей в рамках Правил оказания финансовой и материальной помощи малообеспеченным семьям предоставляется в денежной форме согласно заявлению родителей в размере не ниже величины прожиточного минимума.


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