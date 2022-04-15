Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Цифровую платформу для госорганов будут создавать отечественные компании

Автор:  
Арайлым Мұрат
15 Апреля 2022, 12:25
Цифровую платформу для госорганов будут создавать отечественные компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цифровую платформу для госорганов будут создавать отечественные компании. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будем ли мы переходить на Сбер или рассмотрим другие платформы?» - спросила представитель СМИ в ходе брифинга в СЦК.

«Сейчас в связи с геополитической ситуацией, учитывая наши другие практики, мы решили своими силами совместно с АО «НИТ» разработать платформу. То есть, платформа будет разработана своими силами, силами казахстанских IT-компаний», - прокомментировал вице-министр.

По его словам, сейчас ведутся технические и экономические расчеты.

«В течение двух-трех лет перейдем на отечественную систему. До конца года будут представлены первые сервисы платформы», - добавил он.

В пресс-службе ведомства отметили, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан проводит оценку рисков, в том числе с учетом геополитической обстановки, анализирует ситуацию с учетом мнения экспертной среды и общественности.

«На сегодняшний день никаких юридических отношений с группой СБЕР по реализации платформы нет. Одно из приоритетных решений, которое рассматривает министерство – создание платформы для цифровизации на основе ресурсов национального оператора АО «НИТ», отечественных IT-компаний с привлечением экспертов, имеющих опыт в реализации подобных проектов», - добавили в пресс-службе МЦРИАП.


Цифровой Казахстан   Госслужба  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы