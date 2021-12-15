Цифровой тенге способен ускорить распространение финансовых технологий – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) опубликовал доклад (White Paper) о результатах первой стадии пилотного проекта по внедрению цифрового тенге. Проект стартовал в текущем году и реализуется НБК в сотрудничестве с участниками финансового рынка, экспертным сообществом и международными партнерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Цифровой тенге способен ускорить распространение финансовых технологий, обеспечить охват финансовыми услугами в регионах, стимулировать конкуренцию и инновации в индустрии платежей, а также повысить конкурентоспособность казахстанского финансового сектора на международном уровне.

На начальной стадии НБК провел проверку жизнеспособности концепции цифрового тенге, получил экспериментальное подтверждение технологической реализуемости розничной платформы на базе технологии распределенного реестра, а также определил основные параметры модели цифровой валюты центрального банка для Казахстана.

В ходе пилотного проекта были реализованы базовые сценарии жизненного цикла цифрового тенге – от эмиссии и распределения до покупок и переводов с использованием цифровой валюты.

Конечное технологическое решение имеет ряд преимуществ.

Токенизация права собственности: цифровой тенге хранится у пользователя в виде токенов в цифровом кошельке на его мобильном устройстве (или другом носителе), что позволяет обеспечить полный контроль над деньгами.

Платежи в офлайн-режиме: пользователи цифрового тенге могут совершать покупки при отсутствии доступа в интернет как у самого клиента, так и у продавца.

Настраиваемая анонимность: детали транзакций могут быть скрыты от всех участников расчетов (в том числе по выбору пользователя) при обеспечении возможности проведения необходимых проверок.

Токены специального назначения: программируемость цифрового тенге позволяет закладывать ограничения на траты в структуру токена и упрощать отслеживание целевого использования.

Простота интеграции: инфраструктура цифрового тенге предоставляет возможность легкого подключения и реализации собственных сценариев использования для банков второго уровня и финтех-компаний, то есть как для традиционных, так и для новых игроков финансового рынка.

При реализации проекта НБК опирался на международный опыт других центральных банков, существенно продвинувшихся в создании токенизированных розничных цифровых валют, а также технологических партнеров пилотного проекта, обладающих передовым опытом реализации проектов в области цифровых валют в Швеции, Сингапуре, Канаде, Еврозоне, США, Швейцарии, ЮАР и в других странах.

Доклад НБК о результатах пилотного проекта по цифровому тенге включает тестирование гипотез технологической реализуемости концепции цифрового тенге, а также определяет перечень вопросов и задач для дальнейшей проработки. В документе также представлена модель оценки влияния цифрового тенге на экономику, финансовую стабильность и денежно-кредитную политику, а также возможные подходы к регулированию.

На следующем этапе, к июлю 2022 года, будет разработана модель для принятия решения о внедрении цифрового тенге с учетом итогов экономического и регуляторного исследования, оценки технологических параметров, количественного и качественного исследования потребительского поведения, итогов дизайн-сессий и экспертных обсуждений. Приоритетом в выработке решения будет итоговый эффект для потребителей платежных услуг.

Решение о внедрении цифрового тенге будет принято в конце 2022 года по результатам всестороннего исследования потенциальных выгод и рисков, проработки технологических аспектов, оценки влияния на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, а также возможного эффекта для Национальной платежной системы и ее участников.