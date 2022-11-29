Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги - Нацбанк

29 Ноября 2022, 16:49

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) предупреждают о появлении фейковых сообщений и рассылок о Цифровом тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Ввиду высокого интереса к Цифровому тенге злоумышленники пытаются использовать информацию о проекте в мошеннических целях и вводят людей в заблуждение. Так, в мессенджерах активно рассылаются фейковые сообщения и видеоролики в формате новостных выпусков, в которых говорится о замене наличных денег Цифровым тенге. Создаются также мошеннические сайты, рекламирующие «инвестиции в проект» Цифрового тенге. Данные сообщения не соответствуют действительности.

«Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно. Внедрение цифровой валюты позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких, в частности, как возможность оплаты без интернета», - говорится в сообщении Нацбанка.

Проект Цифрового тенге в данный момент находится на стадии разработки и тестирования. Окончательное решение о внедрении национальной цифровой валюты планируется принять до конца текущего года. В настоящее время Национальный банк проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.

Официальным источником информации о проекте Цифрового тенге является сайт Национального банка nationalbank.kz и интернет-ресурс ЦРПФТ payfintech.kz. Другие сайты, особенно зарегистрированные не в доменном пространстве .kz, не имеют отношения к проекту. Консультации доступны в контакт-центре Национального банка по номеру 1477.