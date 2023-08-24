Цифровой Шелковый путь объединит Азию и Европу по дну Каспия

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Ведущие телекоммуникационные компании Казахстана и Азербайджана Казахтелеком и AzerTelecom подписали документ о регистрации совместного предприятия, отвечающего за строительство и эксплуатацию Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Казахстан-Азербайджан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Прокладка по дну Каспийского моря начнется уже в ближайшее время.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель сообщил, что поручение по ускорению реализации проекта было дано главами государств Казахстана и Азербайджана в апреле этого года, а уже в июне, в ходе визита Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в Азербайджан было подписано Соглашение о создании совместного предприятия по прокладке ВОЛС.

Длина кабельной линии составит порядка 380 км, пропускная способность будет доходить до 400 терабит/с. Транскаспийская кабельная линия обеспечит передачу мульти-терабитных объемов данных между Азией и Европой, диверсифицирует маршруты, укрепит информационную безопасность наших стран, увеличит скорость интернета, придаст импульс экономическому развитию региона.

Прокладка ВОЛС является частью масштабного проекта Цифровой Шелковый путь (Digital Silk Way) по созданию нового цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Ожидается, что по итогам реализации проекта Казахстан и Азербайджан превратятся в своего рода цифровой хаб, через который будет транспортироваться международный трафик.