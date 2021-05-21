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Цифровой сертификат вакцинации призван восстановить свободное передвижение внутри ЕС

21 Мая 2021 11:30
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Цифровой сертификат вакцинации призван восстановить свободное передвижение внутри ЕС

БРЮССЕЛЬ КАЗИНФОРМ - В четверг Европейский парламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о цифровом сертификате Covid-19 для облегчения свободного передвижения внутри ЕС во время пандемии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Соглашение касается пока только информации, которую будет содержать сертификат. Однако условия разрешающие въезд, меры карантина для прибывающих все еще могут быть определены самими государствами-членами.

В документе будет указано, получил ли житель ЕС вакцину от КВИ, если у него отрицательный ПЦР-тест, который сделан не более 72 часов, имеются ли в организме антитела после перенесенного заболевания в течение последних шести месяцев.

В случае вакцинации в сертификате будет указано количество поставленных доз вакцины. Далее государства-члены Союза могут решить, принимать либо отказать во въезде путешественникам, которые получили только одну дозу.

Государства-члены ЕС признают вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), которыми в настоящее время являются Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Документ может быть QR-кодом на смартфоне или бумажным документом.

Несмотря на просьбу евродепутатов, ПЦР-тест для тех, кто путешествует, не будет бесплатным. Однако Еврокомиссия выделила 100 млн евро на организацию «доступного тестирование», в особенности для тех, кто регулярно должен пересекать внутренние границы При необходимости может быть предоставлен дополнительный пакет в размере 100 млн евро.

К примеру, в Бельгии средняя стоимость ПЦР-теста составляет 48 евро.

Сертификат вакцинации ЕС планируется ввести с 1 июля текущего года сроком на 12 месяцев.

«Цифровой сертификат ЕС восстановит свободное передвижение внутри Союза, поскольку государства-члены начнут отменять ограничения на свободное передвижение по всей Европе», - отметили депутаты Европарламента.

Это соглашение является первым шагом к возвращению Шенгенской зоны в нужное русло.


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#Евросоюз   #Вакцинация  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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