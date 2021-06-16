Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Цифровой сертификат вакцинации ЕС стал доступен на мобильных телефонах

Автор:  
Арнур Рахимбеков
16 Июня 2021, 22:52
Цифровой сертификат вакцинации ЕС стал доступен на мобильных телефонах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Официально утвержденный цифровой сертификат вакцинации Европейского союза теперь можно загрузить в Бельгии на смартфоны, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Доступный способ хранить сведения о своей вакцинации либо недавнем тестировании - загрузить приложение «CovidSafeBe» на свой смартфон. Для тех жителей Бельгии, кто не пользуется смартфоном, возможно запросить бумажную версию сертификата.

Несмотря на юридическое признание регламента о сертификате, во всех странах ЕС данный документ официально вступит в силу с 1 июля.

Сегодня приложение «CovidSafeBe» на свой телефон загрузила президент Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен. «Надеюсь, что действие сертификата можно будет проверить во всех странах ЕС, которые я посещу в ближайшей поездке. Половина стран ЕС уже подключены. Все больше и больше европейцев получают сертификат. Получите свой тоже!» - призвала У.Ляйен.

Владельцам мобильных телефонов возможно предъявить сертификат в местах, которые в настоящее время требуют результаты тестов на COVID-19.

Цифровой сертификат ЕС будет содержать информацию о вакцинации резидентов ЕС, результате недавнего ПЦР-теста либо наличие антител после перенесенной болезни.


Евросоюз   Коронавирус в мире   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
65 тысяч детей бесплатно занимаются в секциях и кружках в Алматы
65 тысяч детей бесплатно занимаются в секциях и кружках в Алматы
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ