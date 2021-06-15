Цифровой сертификат вакцинации ЕС официально утвердили

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Главы трех институтов ЕС - Европейского парламента, Европейского союза и Европейской комиссии приняли участие в официальной церемонии подписания Регламента ЕС о цифровом сертификате вакцинации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Цифровой сертификат вакцинации против COVID-19 является символом того, что отстаивает Европа. Наш Союз еще раз показал, что мы работаем лучше, когда работаем вместе, заявили Дэвид Сассоли, Урсула вон дер Ляйен и премьер-министр Португалии Антониу Коста.

Регламент ЕС о цифровых сертификатах COVID был согласован между евроинститутами в рекордные сроки - 62 дня.

«Пока мы работали над законодательным процессом, мы также создали техническую основу системы - специальный портал вакцинации жителей ЕС, который действует с 1 июня», - добавили представители ЕС.

Ожидается, что сертификат ЕС снова позволит гражданам пользоваться правом на свободное передвижение.