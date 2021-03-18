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Цифровой сертификат предложили создать для передвижения внутри ЕС во время пандемии

Автор:  
Арнур Рахимбеков
18 Марта 2021, 09:44
Цифровой сертификат предложили создать для передвижения внутри ЕС во время пандемии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская Комиссия предложила создать «Цифровой зеленый сертификат», который должен облегчить безопасное свободное передвижение внутри ЕС во время пандемии COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Цифровой сертификат станет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста либо выздоровел от коронавируса.

Форма будет доступна бесплатно в цифровом или бумажном формате. Она включает в себя QR-код для обеспечения безопасности и подлинности сертификата.

Сертификаты будут содержать ограниченный набор информации: имя, дату рождения, дату выдачи, данные о полученной вакцине/тесте/восстановлении и уникальный идентификатор сертификата.

«Цифровой зеленый сертификат» будет действителен во всех государствах-членах ЕС и открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, а также для Швейцарии.

Документ должен выдаваться гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их гражданства. Он также может быть получен гражданами стран, не входящих в ЕС, но постоянно проживающим на его территории (резиденты).

Комиссия обеспечит условия к тому, чтобы все сертификаты могли быть проверены по всему ЕС, и окажет поддержку государствам-членам в техническом их внедрении.

Государства ЕС по-прежнему правомочны принимать собственные решения в части того, какие ограничения могут применяться к путешественникам. Тем не менее, члены Евросоюза должны синхронно применять ограничения к лицам, имеющим «Цифровой зеленый сертификат».

Чтобы избежать дискриминации в отношении лиц, которые не привиты, Еврокомиссия предлагает создать не только сертификат вакцинации, но и отдельные сертификаты тестирования COVID-19 и заключения для лиц, выздоровевших от коронавируса.

Система цифровых зеленых сертификатов - временная мера, подчеркнули в Еврокомиссии. Она будет приостановлена, как только Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения COVID-19.


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