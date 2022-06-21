Цифровой репетитор появится в новом учебном году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве просвещения РК начали работу по введению проекта «Цифровой репетитор». Запустить его планируется уже к началу нового учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К концу августа мы должны уже запустить этот проект, чтобы в новом учебном году дети из социально уязвимых групп могли начать заниматься», - поручил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании.

Нововведение будет способствовать предоставлению возможности детям из социально уязвимых семей, это около 500 тыс. школьников, еженедельно и бесплатно получать не менее трех дополнительных уроков по математике, языкам или наукам.

Для финансирования этого проекта Министерство обратилось в фонд «Қазақстан халқына».

Ранее Асхат Аймагамбетов сделал устное замечание руководителям отделов образования за неполные ответы на вопросы на аппаратном совещании, а также поручил проследить за ценами в школьных столовых.