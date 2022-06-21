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    13:34, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Цифровой репетитор появится в новом учебном году в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве просвещения РК начали работу по введению проекта «Цифровой репетитор». Запустить его планируется уже к началу нового учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К концу августа мы должны уже запустить этот проект, чтобы в новом учебном году дети из социально уязвимых групп могли начать заниматься», - поручил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании.

    Нововведение будет способствовать предоставлению возможности детям из социально уязвимых семей, это около 500 тыс. школьников, еженедельно и бесплатно получать не менее трех дополнительных уроков по математике, языкам или наукам.

    Для финансирования этого проекта Министерство обратилось в фонд «Қазақстан халқына».

    Ранее Асхат Аймагамбетов сделал устное замечание руководителям отделов образования за неполные ответы на вопросы на аппаратном совещании, а также поручил проследить за ценами в школьных столовых.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Главная
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