Цифровой рентген-аппарат за 33 млн тенге установили в Акмолинской области

ЕГИНДЫКОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Новый цифровой рентген-аппарат появился в Егиндыкольской районной больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Акмолинской области.

«Ранее используемый в районной больнице рентген-аппарат прослужил более 30 лет и в последнее время работал, можно сказать, на последнем издыхании. В этом году в Егиндыкольском районе при поддержке управления здравоохранения Акмолинской области приобретен новый цифровой рентген-аппарат на сумму 33 млн тенге. Дополнительно 1,3 млн тенге выделено из бюджета на ремонт рентген-кабинета», - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Акмолинской области Фатима Россолова.

Рентгеновский диагностический комплекс «АРДИАГНОСТ-6» с вертикальной томографической стойкой предназначен для общих сложных и специализированных рентгенологических исследований. Скорость и надежность работы аппарата хорошо зарекомендовали его во всех регионах Казахстана.





«Аппарат универсален, он позволяет снять любой орган, и очень точен в постановке диагноза. Мы имеем возможность видеть снимаемый орган на мониторе, увеличить или сделать снимок более контрастным. Полностью исключается мокрая проявка, что влияет на экономию реактивов. Но главное преимущество нового оборудования в его безопасности. Полностью автоматизированная конструкция аппарата позволяет проводить исследования в вертикальном, горизонтальном положениях, в латеропозиции, что обеспечивает самые комфортные условия при обследовании», - отметил главный врач Суният Игембаев.

По словам Ф. Россоловой, одной из проблем медучреждения остается отсутствие врача-рентгенолога, вакансия которого остается открытой. В районном акимате заверили, что необходимые меры социальной поддержки будут оказаны в полном объеме. А пока временным выходом из ситуации стало решение делать цифровые снимки в высоком разрешении и направлять их для анализа по договоренности врачам-специалистам других больниц соседних районов.