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Цифровой портал комуслуг предложили создать в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
25 Апреля 2023, 21:00
Цифровой портал комуслуг предложили создать в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Предложение создать цифровой портал комуслуг озвучил руководитель управления информатизации Азамат Кашиев в ходе расширенного заседания в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам А. Кашиева, сейчас все услуги коммунальных предприятий области не оцифрованы и предоставляются в бумажном виде.

«Нет регламента работы фронт-офисов по оказанию услуг в онлайн-формате. Население и бизнес постоянно жалуются на коррупционные факты при получении технических условий на объекты. Предлагается создать Цифровой портал коммунальных услуг и объединить все коммунальные предприятия области, - сказал А. Кашиев. — В данном сегменте мы разгрузим все фронт-офисы коммунальщиков и оцифруем все бизнес-процессы».

Пилот портала бесплатно уже запущен в Костанае. Сумма проекта, по данным ведомства, составляет 120 млн тенге.


Костанайская область   ЖКХ   Цифровой Казахстан  
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