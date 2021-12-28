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Цифровой Нур-Султан: что сделано в IT-отрасли столицы за 2021 год

28 Декабря 2021 06:30
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Цифровой Нур-Султан: что сделано в IT-отрасли столицы за 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель столичного управления цифровизации и государственных услуг Ботагоз Касабек во время выездного совещания рассказала депутатам городского маслихата о проделанной работе по оцифровке города и другим реализованным IT-проектам в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

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Как отмечают в акимате, автоматизация социальной сферы является одним из ключевых направлений по оцифровке города.

«На сегодня автоматизирован процесс подачи и рассмотрения заявок на краткосрочное обучение безработных граждан. Разработан инструмент для подтверждения и фиксации посещения работником рабочего места путём сканирования уникальных QR кодов», - сообщила Ботагоз Касабек.

На текущий момент все объекты образования и здравоохранения Нур-Султана на 100% оборудованы системой видеонаблюдения.

В столичных медицинских организациях установлены специальные таблички с QR-кодом на дверях врачей. На остановке школы №65 и в школе №2 установлен прибор по автоматизированной ионизации воздуха, который с помощью ультрафиолетовой бактерицидной лампы способен уничтожить бактерии. Кроме того, в системе имеется датчик дыма и камеры видеонаблюдения.

В этом году также запущена апробация QR браслетов для лиц, состоящих на учете по состоянию здоровья. В случае критических ситуаций нужно отсканировать QR-код на браслете через мобильное приложение «Smart Astana», где выходит полная информация о пациенте из системы Damumed. Также в момент сканирования доверенному лицу приходит sms-уведомление о тревожной ситуации с указанием геолокации. Данный пилотный проект проходит апробацию в поликлинике №15, куда переданы 140 QR-браслетов.

В сентябре 2021 года в столичном Дворце школьников открыли центр креативных технологий TANYM. Его основная задача – ориентация на цифровые технологии, творчество и обучение программированию.

«В настоящий момент в Нур-Султане установлено 12 антенно-мачтовых опор для повышения уровня связи. В эти дни совместно с АО «Казахтелеком» впервые внедрили технологии FWA (Fixed Wireless Access) беспроводной интернет в дом. Это технология на базе 4G, используемая в зонах, не покрытых оптоволоконными линиями связи. Установка базовых станций была начата в районе Юго-Востока. Работа по установке FWA на территории Нур-Султана будет продолжена», - добавила спикер.

Вместе с тем, для развития инновационного потенциала столицы в этом году запущена платформа для общих идей Birge. Платформа позволяет предлагать идеи жителям по всем направлениям жизнедеятельности города. Пользоваться цифровым проектом можно посредством ЭЦП ключа по ссылке birge-elorda.kz.

Помимо этого, систематично с соблюдением строгих санитарных норм проводятся IT-мероприятия. В 2021 году проведена республиканская STEM-олимпиада, панельная сессия «Smart City» на Digital Bridge, 4 встречи IT-совета. Всего с момента создания совета было рассмотрено порядка 50 IT-решений.

По цифровому двойнику столицы исполнено создание геоинформационного центра города Нур-Султана. Всего оцифровано земельных участков столицы объемом 801 км2 с точностью до 3 см на 1 пиксель. Полностью построены цифровые модели местности и рельефа города, построено 100% 2D и 3D моделей застроенной части. Оцифровано свыше 16 000 км инженерных сетей. По итогам инженерно-геодезических работ отснято около 144 000 колодцев магистральных и внутриквартальных сетей. Также автоматизированы внутренние процессы в части земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

По завершению встречи депутаты задали точечные вопросы по каждому проекту. Также отметили важность автоматизации госуслуг в период пандемии и обеспечения безопасности жителей.


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#Нур-Султан   #Цифровой Казахстан   #Общество  
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