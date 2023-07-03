Цифровой глаз появился на шахтах в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Автоматизированный лазерный сканер запускают в работу на шахтах Донского ГОКа в Актюбинской области. Оборудование помогает мониторить состояние горных выработок, в кратчайшие сроки создавать базу данных для эксплуатационной разведки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лазерный сканер Hovermap можно использовать самостоятельно вручную или прикреплять к дрону. Если ранее выработки и открытые карьеры осматривались визуально, а попасть в труднодоступные места людям было непросто, то теперь техника может сканировать и мониторить подземные и открытые горные работы на участках любой сложности. В специальной программе объекты можно будет оцифровать, получив качественную 3D модель карьеров и горных выработок или же быстро и точно просчитать запасы на складах. Маркшейдерам вместо громоздких тахеометров достаточно просто взять с собой сканер. Все это необходимо для работы на перспективу – получения качественных данных о состоянии горных выработок и их мониторинга.

Немаловажно и то, что, применяя оборудование на горных выработках, возможно создать 3D модель всей шахты. Выработки – горизонтальные и вертикальные, восстающие, автоуклоны – «отрисуют» в программе, после чего планирование горных и восстановительных работ будет более эффективным.

«На основании таких данных можно прогнозировать ослабленные участки и заранее разрабатывать мероприятия для безопасного ведения работ. В целом, сканер будет хорошим помощником в решении вопросов технических специалистов Казхрома. Оборудование обеспечит качество данных, снизит ручной труд и исключит присутствие персонала на труднодоступных участках подземной разработки – ведь сканер с дроном может сам попасть куда угодно без участия в этом человека», - говорит менеджер по геотехническим работам департамента эксплуатационной геологии ТОО «Евразийская Группа» Кайрат Калмурзаев.

Техника достаточно умна – усовершенствованные алгоритмы обеспечивают интеллектуальную навигацию и точные результаты съемки: дрон может предотвратить столкновения, удержать позицию и сам вернуться «домой» на базу.

«Сканер опробован, на этапе установки программное обеспечение для дальнейшей работы с созданием 3D моделей, На Донском ГОКе его применят при съемке и оценке карьеров, отвалов и рудных складов, он «поработает» и в шахте – при планировании и проходке вертикальных восстающих или горизонтальных выработок», – отмечает главный геолог ДГОКа Роллан Тлемис.