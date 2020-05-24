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«Цифровой двойник» региона появится в Павлодарской области

24 Мая 2020 10:00
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«Цифровой двойник» региона появится в Павлодарской области

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области появится цифровая карта городов и районов, по которой будут отслеживать состояние коммунальных объектов. Об этом заявил глава региона Абылкаир Скаков во время рабочей поездки в Экибастуз. Города полностью подключат к системе 109, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на рavlodarnews.kz.

«Мы сделаем «цифровой двойник» области - городов, райцентров, чтобы на цифровую карту были нанесены все локации, точки с обозначением дворов, люков, остановок, коммуникаций, чтобы мы видели, что происходит на том или ином участке», - пояснил аким.

Он добавил, что три города области подключат к единой коммунальной диспетчерской. Пилотный проект единого контакт-центра 109 в Павлодаре запустили в марте, в Аксу система заработала с 19 мая, на очереди - Экибастуз.

«Любой человек звонит и сообщает о проблеме. Например, люк открыт, человек фотографирует и отправляет. Через час проблему устранили. Такую программу мы распространим во всех городах, чтобы любой житель области мог проинформировать коммунальные службы о том, что делается неправильно, с нарушением процедур, - отметил Абылкаир Скаков. - Мы планируем, что будет единый звонок, единый вход. Операторы будут регистрировать звонки и передавать службам и информировать заявителей о решении вопроса, чтобы не люди бегали, а коммунальные службы были заинтересованы в исправлении неполадок».

В областном центре диспетчеры службы 109 отвечают на жалобы и предложения каждый день 24 часа в сутки. Специалисты прошли специальное обучение. С марта в контакт-центре приняли более 40 тысяч звонков. Как сообщал директор центра, заявителей интересуют освещение, водоснабжение, санитарная очистка областного центра, вывоз снега и мусора, график движения общественного транспорта, открытые люки. Заявки распределяют по четырём категориям, у них существует срок исполнения. Ответ занимает от нескольких минут до месяца, в зависимости от срочности.

В Экибастузе систему планируют запустить в мае, до конца первого полугодия к единому контакт-центру подключат и все районы региона.


Фото: pavlodarnews.kz


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Ключевые слова: Павлодарская область, Акимат, Связь, ТВ, IT, Регионы, Цифровой Казахстан, Общество,
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