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Цифровой доллар разрабатывает министерство финансов США

2 Марта 2023, 14:16
Цифровой доллар разрабатывает министерство финансов США Фото: AP

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Министерство финансов США занято разработкой технологии, которая поможет создать цифровую валюту центрального банка (CBDC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Hill.

Заместитель министра финансов США Нелли Лян в среду представила обновленную информацию о планах администрации Байдена по введению цифровой валюты.

Так, Федеральная резервная система США (ФРС) рассматривает вопрос по выпуску цифрового доллара, который можно будет использовать наряду с обычным долларом, но после разрешения Конгресса.

В настоящее время законодатели и политики продолжают обсуждать данную инициативу. В дискуссиях по цифровому доллару принимают участие представители Казначейства, ФРС и ведомства Белого дома, как Совет экономических консультантов, Национальный экономический совет, Совет национальной безопасности и Управление научно-технической политики.

Отмечается расхождение взглядов по вопросам последствий введения CBDC в США, влияние цифровой валюты на американский доллар в глобальном масштабе и риски, связанные с кибербезопасностью.

В результате создана рабочая группа CBDC, рекомендации которой будут играть ключевую роль в принятии политического решения по введению цифрового доллара США.


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