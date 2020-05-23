Цифровой аналог тенге предложил создать советник Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник Президента Багдат Мусин предложил ввести новый инструмент для борьбы с коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Багдат Мусин отметил важность перевода государственных закупок на блокчейн.

«Есть база данных, есть портал электронных госзакупок. Большие средства там разыгрываются. Для чего внедряется блокчейн? Он внедряется для повышения доверия. Если база на блокчейне построена, то никто не зайдет и не изменит события, которые произошли», - сказал Багдат Мусин в ходе брифинга Антикоррупционной службы.

По его словам, технологии блокчейн должны внедряться повсеместно. Вместе с тем, Багдат Мусин подчеркнул, что факты коррупции, связанные с цифровыми решениями, не должны допускаться.

«Вы спрашивали о предложении, которое реально послужит жесткой преграде в борьбе с коррупцией. Я думаю, что это не только оцифровка процессов. Например, в госзакупках, мы знаем, проблема с обналичиванием - когда госзакупки выигрывают, затем обналичивание происходит. Это происходит потому, что мы превентивно ему цифровой контроль не поставили», - отметил советник Президента.

В связи с этим, он предложил ввести цифровой аналог тенге.

«У меня идея - должен быть цифровой аналог тенге, крашенный. Если на строительство моста выделили, например 3 млрд, то их мы будем видеть в системе на мониторе - куда деньги уходят. Каждый тенге будет оцифрован - к этому надо идти», - считает Б. Мусин.

Однако, по словам Багдата Мусина, это не должно быть аналогом биткоина.

«Это не так сложно реализовать. Биткоин сложно, потому что там идут шифрации, децентрализованные базы данных, там очень хорошая технология - но должны взять из нее только то, что было полезно. Оно построено на блокчейн. Это постоянная запись передвижения - в нескольких местах сразу знают, что это события произошло», - выразил мнение спикер.

Он считает, что процессы осваивания денег будут происходить в режиме реального времени.

«Если бы такой антикоррупционный инструмент создать, во многом можно было бы избежать сегодняшних вещей. Люди должны понять, что это обмануть невозможно - надо смириться и работать по закону. Нельзя сказать, что это будет однозначно - но раз цифровизация сегодня на повестке дня и мы в любом случае туда придем, почему бы не заняться этим уже сейчас», - заключил советник Президента.