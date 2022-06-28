28 Июня 2022 11:45

Цифровое телерадиовещание появится в оставшихся шести регионах РК до 2023 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ведется плановая работа в рамках развития цифрового эфирного телерадиовещания. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день цифровым эфирным телерадиовещанием (ЦЭТВ) охвачено 92,43% населения Казахстана», - сказал Аскар Умаров.

По данным ведомства, полностью на ЦЭТВ перешли 11 регионов.

Это такие города, как Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Жамбылская, Туркестанская, Мангистауская, Павлодарская, Костанайская, Алматинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская области.

«Полный переход на ЦЭТВ оставшихся шести регионов планируется до 2023 года», - добавил Аскар Умаров.

Это такие регионы, как Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Кызылординская области.

В этом году планируется ввод в эксплуатацию шести радиотелевизионных станций (РТС) в Восточно-Казахстанской области.

Переход на ЦЭТВ позволяет транслировать для населения в городах областного и республиканского значения до 30 телеканалов, на уровне ниже областного центра – до 15.