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    13:25, 03 Март 2021 | GMT +6

    Цифровизацию социально-трудовой сферы доведут до 93% в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доля автоматизированных услуг в социально-трудовой сфере будет доведена до 93% в текущем году. Об этом заявил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в социально-трудовой сфере предусмотрено оказание 44 видов услуг, из них 40 услуг (91%) оказываются в электронном виде, 18 из которых проактивно. По итогам 2020 года оказано 12,4 млн услуг, из них электронно 7,8 млн услуг. В текущем году планируется долю автоматизированных услуг довести до 93%», - сказал Ербол Оспанов на брифинге в СЦК.

    Он напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства, озвученным в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, министерством ведется работа по оцифровке процессов, связанных с назначением и выплатой пенсий и пособий.

    При этом он подчеркнул, что, несмотря на то, что в период действия карантина и ограничительных мер практически все услуги МТСЗН РК переведены в электронный или в проактивный формат, доля оказываемых электронных услуг составляет в среднем 60%, проактивных – до 12%. В результате проведенного анализа были выявлены определенные сдерживающие факторы.


    Теги:
    Минтруда РК Цифровой Казахстан Другие государственные органы Общество
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