Цифровизацию социально-трудовой сферы доведут до 93% в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доля автоматизированных услуг в социально-трудовой сфере будет доведена до 93% в текущем году. Об этом заявил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в социально-трудовой сфере предусмотрено оказание 44 видов услуг, из них 40 услуг (91%) оказываются в электронном виде, 18 из которых проактивно. По итогам 2020 года оказано 12,4 млн услуг, из них электронно 7,8 млн услуг. В текущем году планируется долю автоматизированных услуг довести до 93%», - сказал Ербол Оспанов на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства, озвученным в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, министерством ведется работа по оцифровке процессов, связанных с назначением и выплатой пенсий и пособий.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на то, что в период действия карантина и ограничительных мер практически все услуги МТСЗН РК переведены в электронный или в проактивный формат, доля оказываемых электронных услуг составляет в среднем 60%, проактивных – до 12%. В результате проведенного анализа были выявлены определенные сдерживающие факторы.