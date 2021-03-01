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    11:40, 01 Март 2021 | GMT +6

    Цифровизация здравоохранения: разработана единая прозрачная экосистема «Е-Health»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане внедрена система электронного планирования лекарственных средств. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обеспечения планирования и отслеживания лекарственных средств нами внедрена система электронного планирования лекарственных средств. При этом единый цифровой контур между ФСМС, НЦЭЛС, СКФ, медицинскими, аптечными организациями и пациентом обеспечивает защищенный обмен данными», - сказал Алексей Цой.

    Наряду с этим, по словам министра, разработана целевая архитектура цифровизации здравоохранения - это единая прозрачная экосистема «Е-Health», которая позволит:

    - рационализировать рабочие процессы;

    - оптимизировать затраты;

    - повысить эффективность учета и планирования медицинской помощи и управление ресурсами.

    «Для определения вектора необходимых преобразований в отрасли здравоохранения нами сформировано видение дальнейших перспектив развития системы здравоохранения, которые будут направлены на повышение эффективности системы здравоохранения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи», - пояснил Алексей Цой.

    В предлагаемой модели, как отметил глава Минздрава, планируется основной приоритет уделить нуждам пациента.

    «На основании этих нужд должны приниматься оперативные решения в части улучшения сервиса в организациях здравоохранения (стандартов гостеприимства «қонақжайлы медицина»), кадрового обеспечения медицинских организаций согласно имеющейся потребности, автоматизации и информатизации процессов в здравоохранении», - добавил Алексей Цой.

    Было отмечено, что разработка необходимых стандартов, нормативных правовых актов в области здравоохранения будет формироваться, прежде всего, с точки зрения нужд населения.

    Для обеспечения доступности и повышения качества медицинской помощи будут приниматься меры по материально-техническому обеспечению медицинских организаций, строительству новых или ремонту изношенных объектов здравоохранения.


    Теги:
    Здравоохранение 2020-Итоги года Цифровой Казахстан Общество Минздрав РК
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