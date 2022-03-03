Цифровизация военкоматов проходит в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о ходе реализации цифровизации военкоматов (местных органов военного управления), передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Относительно модернизации деятельности Министерством обороны в течение 2020-2021 годов на базе МОВУ города Нур-Султана успешно реализован пилотный проект «Цифровой МОВУ», основной целью которого является получение единой информационной среды с возможностью мониторинга каждого гражданина (военнообязанного и призывника), повышения эффективности системы воинского учета, а также качества и доступности государственных услуг», - сообщил Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.
По его словам, в ходе реализации пилотного проекта достигнуты следующие результаты:
1. За счет модификации интеграционного шлюза Министерства обороны и его интеграции с информационными системами государственных органов обеспечен полный охват воинским учетом мужского населения страны, а также определенных транспортных средств юридических и физических лиц;
2. Оптимизированы процессы по направлениям служебной деятельности МОВУ путем их цифровизации и автоматизации;
3. В рамках совершенствования воинского учета проведена интеграция подсистем кадрового учета и учета мобилизационных ресурсов;
4. В личном кабинете пользователя mgov и egov отображаются сведения воинского учета;
5. Предоставлена возможность «третьим» лицам для получения сведений о воинском учете;
6. В целях мобильности и автоматизации процессов оповещения военнообязанных и призывников через АО «НИТ» организован сервис по SMS-оповещению через службу 1414.
«В настоящее время Министерством обороны проводятся плановые мероприятия по переводу на данный формат работы МОВУ других регионов. Реализация задач как по цифровизации МОВУ, так и содержанию их административных зданий, продолжается в рамках перспективного плана (дорожной карты) развития МОВУ на 2021–2030 годы, утвержденного 1 октября 2021 года министром обороны», - заключил зампремьера.
- Какая работа проводится в РК по модернизации призывных пунктов
- В каких регионах Казахстана наблюдаются наилучший и наихудший показатели по качеству интернета
- Может ли повыситься стоимость интернета для казахстанцев
- Более 70% зданий военкоматов нуждаются в капитальном ремонте
- Возможность трансформации военкоматов прокомментировали в Правительстве
- Операторов связи в РК хотят обязать указывать скорость интернета при заключении договоров
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана