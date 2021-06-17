Цифровизация усложнила работу врачей и медсестер - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе «круглого стола» в Комитете по социально-культурному развитию обсуждались проблемы и перспективы цифровизации в сфере здравоохранения. По словам депутата Мажилиса, члена Комитета по социально-культурному развитию Гульдары Нурумовой, с цифровизацией здравоохранения ожидаемого облегчения труда врачей не произошло. Наоборот, работа врача и медсестры усложнилась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второй год подряд здравоохранение работает с максимальной нагрузкой в условиях пандемии и, с другой стороны, переживает сложный период становления цифровизации в здравоохранении. С цифровизацией здравоохранения ожидаемого облегчения труда врачей не произошло. Наоборот, работа врача и медсестры усложнилась. Мы, группа депутатов от фракции «Nur Otan», 2 июня текущего года организовали выезд в городскую поликлинику №5 Нур-Султана, чтобы воочию убедиться, как работает практический врач на приеме пациента, с какими проблемами реально сталкивается в своей работе. Встречу организовали с участием представителей Министерства здравоохранения, Республиканского центра электронного здравоохранения, Damumed, отраслевого профсоюза. Буквально пошагово разобрали все вопросы и проблемы врача общей практики на приеме больного», - рассказала депутат.

По ее словам, в соответствии с Приказом №626 все заболевания разделены на ГОБМП (25 групп заболеваний и социально-значимые заболевания: туберкулез, онкология, психические и инфекционные заболевания, сахарный диабет) и ОСМС. Перечень медицинских услуг согласно Приказу №626 расписан на 358 страницах.

«Представьте себе, сколько нужно времени врачу, чтобы найти нужный код заболевания, необходимые услуги соответственно источнику финансирования (ГОБМП или ОСМС) и правильно занести в направление. Так как имеется ежемесячный план финансирования по двум источникам (ГОБМП и ОСМС), который разрабатывается и спускается каждой медицинской организации Фонда обязательного медицинского здравоохранения, врач вынужден выполнять имеющийся план, чтобы не было перевыполнения или недовыполнения. При таком сложном разделении финансирования происходит путаница, естественно, допускаются ошибки», - считает Нурумова.

Она отметила, что на сегодняшний день основным поставщиком МИС по Казахстану, можно сказать, монополистом, является Damumed, по работе которого очень много вопросов.





«Нет интеграции «Даму» с порталами интегрированной системы лекарственного обеспечения, с порталом женщин фертильного возраста и регистра беременных. Врач данные заносит в Damumed и вынужден повторно вносить все данные осмотра и результаты обследований отдельно в Портал ЖФВ, ИСЛО. Разработчики МИС (медицинских информационных систем - ред.) как единственные поставщики в регионах на практике диктуют ПМСП, как работать в МИС, определяют алгоритмы. Разработчик МИС не заинтересован в расширении менеджеров, которые бы работали вживую с медицинскими сотрудниками. Вся статистика - отчетность до сих пор сдается по старым формам РЦРЗ. Новых форм отчетности нет. Отчеты формируются вручную», - добавила депутат.