Цифровизация способствует повышению качества и доступности медуслуг - Марат Жуманкулов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В сфере здравоохранения Жамбылской области сегодня активно внедряются электронные паспорта здоровья, растет число пользователей мобильного приложения для получения медицинских услуг. Для качественного медицинского обслуживания появляются и другие новшества в рамках программы цифровизации здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в нашей стране принята программа «Цифровой Казахстан», призванная обеспечить технологическую модернизацию отечественной экономики. В областном центре Жамбылской области реализуется проект «Смарт-Тараз», включающий 20 подпроектов по пяти ключевым направлениям - образование, здравоохранение, ЖКХ, транспорт, агропромышленный комплекс и безопасность.

О том, как проходит цифровизация в сфере здравоохранения, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Марат Жуманкулов.

- Марат Сейтбекович, какие цели и направления поставлены в действующей в нашей области Дорожной карте по цифровизации здравоохранения?

- Цифровизация медицинской отрасли - одно из стратегических направлений Республики Казахстан. Это, в первую очередь, интеграция всех информационных систем в области медицины, создание электронных паспортов здоровья, использование мобильных приложений, переход на безбумажный документооборот всех медицинских учреждений.

Основными направлениями реализуемой в нашем регионе Дорожной карты по цифровизации являются оздоровление и профилактика населения, а также раннее выявление заболеваний, качественное медицинское обслуживание и реабилитация больных. Сегодня качество медицинского обслуживания является одним из ключевых показателей благосостояния страны. В здравоохранении внедряются электронные сертификаты, обеспечивается доступ граждан к информации о состоянии их здоровья через интернет. Сегодня расширяются возможности получения медицинских услуг через различные мобильные технологии. Начиная с 2019 года, в Казахстане медицинские организации обеспечиваются информационными системами, переходят на безбумажную форму работы. В Таразе и области предприняты конкретные шаги по внедрению процесса безбумажного ведения медицинской документации, перевода документооборота в электронный формат.

Управлением здравоохранения акимата Жамбылской области для внедрения медицинской информационной системы «ELSI-MED» заключен меморандум о сотрудничестве с АО «Human Development Group», создаются электронные паспорта здоровья. Для подготовки внедрения системы медицинской информатизации в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» за счет средств местного бюджета на 2017-2018 годы было выделено 470 млн тенге. В настоящее время в области уже введена система медицинского информирования во всех медицинских организациях. Для функционирования этой системы 4 939 рабочих мест персонала медицинских организаций полностью обеспечены компьютерной техникой и сетью интернет. Если в 2017 году этот показатель составлял 68,2%, то сегодня - 100%.

Для стопроцентного охвата компьютерной техникой из средств местного бюджета было выделено 152 млн тенге, на которые приобретено 1 013 компьютеров. Отмечу, что в регионе 99,5% медучреждений подключено к интернету. А на уровне городов и областного центра у нас стопроцентный охват интернетом.

- Что конкретно обычный человек, ставший вашим пациентом, может ожидать от внедрения цифровизации?

- Цифровизация способствует повышению качества медицинских услуг, улучшению доступности медицинских услуг, снижению бюрократизма. Устранена необходимость использования амбулаторных, стационарных карт и путевок в бумажном варианте. Это дало значительную экономию бумаги, привело к снижению в 2,5 раза посещаемости медицинских организаций пациентами, к экономии времени как пациентов, так и медицинских работников. В режиме онлайн сегодня можно просмотреть свою запись к врачу, вызову врача на дом, просмотр листка нетрудоспособности, просмотр рецептов, а также результатов лабораторных исследований.

Благодаря интернету, в прошлом году были направлены почти два млн PUSH-сообщений, которые своевременно информировали пациентов о скрининговых и профилактических осмотрах, о мероприятиях по формированию здорового образа жизни, о проведении в медучреждениях Дней открытых дверей, а также об анкетировании для оценки удовлетворенности населения качеством медицинских услуг.

- Сколько жамбылских пациентов в прошлом году записались к врачу через интернет?

- С 1 января по 30 декабря 2019 года электронной записью на прием к врачу воспользовались 5 138 135 человек. С 20 февраля прошлого года составлен индивидуальный QR-код, который позволяет проверить подлинность листов временной нетрудоспособности, он размещается в левом верхнем углу больничных листов и связан с индивидуальным идентификационным номером пациента. За прошлый год было открыто 60 499 больничных листов, из них в 55 378 проставлены отметки QR-кода.

- Какие медицинские информационные системы используют медучреждения Жамбылской области?

- Медицинские организации Жамбылской области работают с четырьмя медицинскими информационными системами. В системе ElsiMed находятся девять организаций. Систему DamuMed используют 59 медорганизаций – из них 18 организаций оказывают первичную медицинскую помощь, две - стационарную, шесть объектов санаторно-курортного лечения, а также пять центров и 28 частных медицинских центров. В медицинской информационной системе DamuMed активное население в возрасте от 20 до 60 лет составляет 645 378 человек, из них 54 378 прикреплены к мобильному приложению и получают электронные услуги. Это позволяет пользоваться всеми видами медицинских услуг в режиме онлайн.

Областной центр крови работает с информационно-донорской информационной системой и информационной системой региональной станции скорой помощи Айс-помощь.

Объединена система Айс-помощь станций скорой медицинской помощи с интегрированной информационной системой DamuMed для оперативного реагирования на вызовы четвертой степени экстренного типа, переведенных на уровень скорой помощи при первичной медико-санитарной помощи.

По состоянию на 1 декабря 2019 года общее количество звонков в скорую помощь составило 509 584, из них на вызовы четвертой степени категории срочности зарегистрировано 127 347 звонков. Все машины нашей скорой помощи оснащены GPS-навигацией, что позволяет контролировать движение транспортных средств, использовать коммуникаторы, позволяющие отправлять экстренные вызовы на линии напрямую в бригаду скорой помощи. Также ведется работа по внедрению модуля прямого направления данных пациента и состояния его здоровья в стационар в режиме онлайн при экстренной доставке.

Децентрализована работа скорой медицинской помощи в Сарысуском, Таласском, Жамбылском, Байзакском и Жуалынском районах - они оснащены GPS-навигаторами и средствами связи для экстренной навигационной неотложной медицинской помощи.

В нашей области внедрен 1 133 771 электронный паспорт здоровья, что составляет 93,5% от числа подключенных к информационной системе «Реестр прикрепленного населения».

Следует отметить, что в Жамбылской области из 233 форм первичной медицинской документации 208 полностью внедрены в медицинские информационные системы в цифровом формате. Из них 77 объектов, оказывающих стационарную помощь, 82 - амбулаторно-поликлиническую. Во всех организациях области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, открыто 55 постов по цифровой грамотности.

С того момента, когда началась реализация пилотного проекта цифровизации в сфере здравоохранения Жамбылской области – это июль 2018 года, - на постах цифровой грамотности было обучено цифровым навыкам 775 507 человек. Только за прошлый год число обученных тому, как пользоваться цифровой информацией в сфере медицины, составило 382 117 человек.

Надо сказать, что мы активно обучаем и медицинский персонал цифровой грамотности. На базе медицинских организаций и в центре компетенции ТОО «АТЦ ДАМУ» обучение прошли 2 100 врачей, 4 026 средних медицинских работников.

Работа в данном направлении будет продолжена и дальше.

- Спасибо за беседу!