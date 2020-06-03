Цифровизация позволяет рационально использовать возможности войск - Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В формате семинара в Министерстве обороны обсудили актуальные вопросы цифровизации Вооруженных Сил Казахстана. В диалоге принял участие советник Президента Багдат Мусин, руководство Министерства обороны, главнокомандующие видами войск, командующие региональными командованиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство обороны как госорган, отвечающий за безопасность страны, приступило к цифровизации армии. Она ведется по трем основным направлениям: участие в реализации мероприятий Госпрограммы «Цифровой Казахстан»; оказание государственных услуг населению через портал «Электронного правительства»; автоматизация системы управления и внедрение информационных систем военного назначения.

«Начав движение по цифровой модернизации армии, нами уже достигнуты определенные положительные результаты, накоплен опыт по внедрению цифровых технологий, создается необходимый потенциал сил и средств. Вместе с тем, Вооруженным Силам еще немало предстоит выполнить», – сказал министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев. При этом отметил, что без заинтересованности командиров и достаточного финансирования результат работы не будет достигнут в полном объеме. Без понимания командирами всех уровней – что им даст автоматизация и цифровизация, успеха не будет.

Изучить вопрос введения офицеров по автоматизации и цифровизации в структуру управлений главнокомандующих видами и родами войск, региональными командованиями.

Автоматизация процессов управления направлена на сокращение цикла управленческой деятельности, начиная от получения боевой задачи и заканчивая анализом ее исполнения.

К примеру, автоматизированная система управления уже действует в Силах воздушной обороны (СВО). Она заменила ручной труд планшетистов на автоматизированное отображение воздушной обстановки. Контроль готовности боевых средств, целераспределение и решение штурманских задач осуществляются с применением программно-аппаратных комплексов.

Мобильные комплексы автоматизированной системы управления СВО внедряются для обеспечения маневра частей и подразделений при боевых действиях, расширяется функционал специального программного обеспечения с целью включения возможности управления фронтовой, армейской, а также транспортной авиацией.

Разработана также автоматизированная система управления высшего звена и Сухопутных войск. Она является основой автоматизированной системы управления Вооруженными Силами и предназначена для повышения эффективности и качества управления подчиненными войсками, сокращения времени на принятие решений и достижение успеха при минимальных затратах сил и средств.

Разрабатывается автоматизированная система управления ресурсами Вооруженных Сил. Она предполагает автоматизацию процессов управленческого и бухгалтерского учета мобилизационных, материально-технических, иных ресурсов, а также кадрового потенциала армии. По завершению создания данной системы будут переведены все виды учета в онлайн-режим, автоматизируется процесс формирования расчетно-снабженческих единиц Вооруженных Сил на основе имеющихся и создаваемых справочников и классификаторов.

Также реализовывается пилотный проект «Цифровой местный орган военного управления» (цифровой военкомат) в местных органах военного управления г. Нур-Султана и Алматинской области. Ставится цель – оцифровать все «военкоматы» областного уровня.

На сегодняшний день в промышленную эксплуатацию принято 11 информационных систем.

В 2020 году планируется приобрести семь полевых комплексов средств автоматизации в мобильном исполнении и четыре – в переносном или кейсовом исполнении.

Продолжается построение ведомственной сети передачи данных для обмена информацией между Министерством обороны, Генеральным штабом, видами Вооруженных Сил, родами войск, региональными командованиями, соединениями, воинскими частями и учреждениями. Это позволит объединить воинские части и учреждения в единое цифровое информационное пространство.