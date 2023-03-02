Цифровизация газовой отрасли: как получить техусловия, не выходя из дома

В АО «КазТрансГаз Аймак» рассказали, как получить технические условия, не выходя из дома.

На сегодняшний день цифровизация – это не только актуальный тренд в газовой отрасли, но и упрощение процедур к подключению природного газа для населения, и АО «КазТрансГаз Аймак» здесь не исключение.

В этой связи с 2022 года в АО «КазТрансГаз Аймак», дочерней компании АО «НК «QazaqGaz», усовершенствовали и автоматизировали процессы выдачи технических условий (ТУ) для газификации. А получение технических условий является первым шагом при газификации жилого дома.

Сегодня заявку на получение технических условий можно подать онлайн – в «Личном кабинете потребителя» на сайте www.ktga.kz, не выходя из дома. В пользовании модулем «Личный кабинет» поможет видеоинструкция ( http://www.ktga.kz/video-instruction/). После обработки заявки готовые ТУ можно будет скачать по ссылке, полученной в виде SMS.

Технические условия также можно получить в производственных филиалах компании в регионах. А в г.Астана – через ЦОНы (на данное время услуга оказывается в пилотном режиме в двух ЦОНах столицы по ул. Серкебаева, 13 и Сатпаева, 25).

ВЫДАЧА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ (БЕСПЛАТНО).

В «Личном кабинете» потребитель, помимо получения оповещения об успешно/не успешно поданной заявке на получение ТУ, может воспользоваться калькулятором газификации, ознакомиться со статусом поверки прибора учета, договора ВДГО (внутридомовое газовое оборудование), просмотреть историю потребления, платежей и начислений.

Еще одно новшество введено АО «КазТрансГаз Аймак». В целях информирования потребителей и оперативной обработки обращений по вопросам газоснабжения работает Единый контактный центр (ЕКЦ) по номеру 5169, а также через мессенджеры – WhatsApp и Telegram – 8-777-121-26-26.

ЕКЦ позволяет газоснабжающей компании обрабатывать заявки потребителей быстрее, а также обеспечивает оперативное реагирование на вопросы в процессе обслуживания абонента. С момента введения ЕКЦ операторы обработали более 30 тысяч заявок от потребителей. Основной вопрос, который беспокоит граждан – газификация жилых домов.

Стоит отметить, что рынок услуг по проектированию и газификации жилого дома находится в конкурентной среде.

Выполнять данные работы имеют право только лицензированные организации, которые потребитель выбирает самостоятельно.

Чтобы получить качественные услуги и не стать жертвой мошенников, АО «КазТрансГаз Аймак» рекомендует воспользоваться следующими советами:

1) Для газификации дома в первую очередь необходимо получить технические условия в АО «КазТрансГаз Аймак». Способы подачи заявки на получение технических условий (ТУ) перечислены выше.

2) Проанализируйте «рынок»: изучите предложения поставщиков на различных интернет-ресурсах, в социальных сетях, опросите родных и знакомых, кто уже имел опыт газификации своего дома.

3) Для сравнения стоит обращать внимание на удельную стоимость работ (за 1 п. метр, 1 ед. оборудования и т.п.), а также сроки выполнения работ.

4) Ориентируйтесь на отзывы.

5) Немаловажным фактором доверия также является наличие у компании собственного офиса и сайта.

6) Для проверки надежности выбранной компании обязательно проверьте наличие лицензий и аттестатов. Лучше сделать это посредством ресурса elicense.kz (узнать БИН организации по названию можно на сайтах проверки контрагентов pk.uchet.kz, statsnet.co, pk.adata.kz и мн. др.).

7) Также на данных сайтах можно выяснить реальный опыт компаний на рынке услуг.

8) Если с выбором Вы определились, запросите у компании типовой договор и детальную смету на производство работ. Смета должна быть обязательным приложением к договору.

9) Узнайте, имеется ли у работников компании, производящих сварочные работы, аттестационные удостоверения. В удостоверениях указывается, к выполнению каких видов работ допускается сварщик.

10) При заключении договора обратите внимание на обязательное заполнение следующих пунктов: предмет договора, стоимость, сроки исполнения, как осуществляется приемка готового объекта.

ВАЖНО УЧЕСТЬ!

Строительные компании не имеют право осуществлять непосредственное подключение к газораспределительной системе, этим занимается АО «КазТрансГаз Аймак».

После завершения комплексных работ по газификации жилого дома АО «КазТрансГаз Аймак» проводит проверку готовности к подключению и соответствию выданным техническим условиям. В ходе данной проверки могут быть выявлены различные недоделки и нарушения, допущенные подрядчиком, которые он обязан будет устранить!

АО «КазТрансГаз Аймак» не предоставляет услуги проектирования и строительства и не несет ответственности за деятельность компаний, оказывающих услуги газификации!

В рамках своей компетенции АО «КазТрансГаз Аймак» с целью разъяснения прав потребителей при газификации жилого дома разработало детальные памятки по разъяснению последовательности этапов в процессе газификации.

Памятки размещены на сайте АО «КазТрансГаз Аймак», также в офисах производственных филиалов АО «КазТрансГаз Аймак» в регионах (www.ktga.kz/gasification/connection/ и www.ktga.kz/gazifikaciya/ ).

Помимо этого, для удобства потенциальных абонентов, на сайте компании опубликованы ссылка на список компаний (согласно реестру Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (лицензиар)): www.gov.kz и рекомендации по выбору подрядчиков, осуществляющих строительно-монтажные работы по газификации в регионах www.ktga.kz.

Публикация данной ссылки на список компаний носит информационно-ознакомительный характер. АО «КазТрансГаз Аймак» , со своей стороны , не несет ответственности з а благонадежность указанных компаний!

«При внедрении новшеств цифровизации мы отталкивались от принципа клиентоориентированности в концепции единого цифрового окна. «Личный кабинет потребителя» – важный инструмент для эффективного взаимодействия абонента с нашей компанией. Каждый день нам поступает порядка 70 телефонных и электронных заявок от наших абонентов, а их у нас – более 2,2 миллиона физических лиц. Новая платформа позволила нам почти в десять раз увеличить скорость обработки данных. Благодаря этому наши абоненты получают ответы на свои обращения в самые короткие сроки. Услуги по подаче заявки и получения технических условий абонентам оказываются в режиме онлайн, без необходимости посещать офисы наших филиалов», – рассказал Хаким Максут, генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак».

Еще одно из удобств для абонента – это оплата за потребляемый природный газ. Благодаря договоренностям АО «КазТрансГаз Аймак» и банков второго уровня, абонент получил возможность оплатить за услугу потребления природного газа всеми доступными способами: пластиковой и виртуальной картой, в кассах производственных филиалов, с помощью терминалов и мобильных приложений банков. Подробная инструкция по оплате через приложения банков опубликована в Фейсбук и Instagram аккаунтах филиалов компании.

Теперь в планах дальнейшей цифровизации процессов компании – внедрение единого электронного портала «Marketplace газификации» по принципу одного окна.