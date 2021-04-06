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    10:30, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Цифровая маркировка стала обязательной для всех видов табачных изделий

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля цифровая маркировка стала обязательной для всех видов табачных изделий и заменителей табака. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    Теперь производители и импортеры должны маркировать кодом Data Matrix не только сигареты, но и сигары, сигариллы, табак для кальяна и даже стики для электронных сигарет.

    Остатки немаркированного товара данных групп могут продаваться еще до 1 апреля 2022 года. Данная норма регулируется постановлением Правительства РК №568 «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке» от 10 сентября 2020 года.

    Сегмент альтернативных табачных изделий, в основном (более 90% общего объема), в Казахстане представлен стиками для электронных сигарет. Основными импортерами данной группы являются Филип Моррис Казахстан и Бритиш Американ Тобакко Казахстан.

    Круг поставщиков сигар и сигарилл на рынок Казахстана шире, поэтому для них определены дополнительные способы цифровой маркировки – такие как стикетирование и этикетирование. Они не требуют капитальных затрат на маркировочное оборудование.


    Теги:
    Цифровой Казахстан Другие государственные органы Экономика
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