Цифровая карта семьи запущена в Казахстане

5 Января 2023, 14:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 января 2023 года в Казахстане для проактивного назначения государственных мер поддержки в рабочем режиме запущена Цифровая карта семьи (ЦКС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«ЦКС интегрирована с аналитической системой «Smart Data Ukimet», через которую доступны базы данных государственных органов, где содержится различная информация, такая как уровень дохода, наличие движимого и недвижимого имущества, состав семьи, наличие кредитов и т.д. На сегодняшний день, на основе данных информационных систем госорганов, в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На основании имеющихся данных проводится анализ, который позволяет оценивать и отслеживать уровень благосостояния семьи по экономическим, социальным и жилищным условиям, здоровью и образованию, и, в случае наступления социального риска, ЦКС предоставляет возможность получить пособие или социальную выплату проактивно.

«Для этого ЦКС генерирует направление SMS-сообщения потенциальному получателю пособия и, в случае положительного ответа, ему будет назначена соответствующая выплата, денежные средства начисляются на банковский счет», - пояснили в Минтруда.

ЦКС была запущена в пилотном режиме с 1 сентября 2022 года. Всего за период апробации было направлено 56,9 тысячи SMS-сообщений для получения согласия на оказание государственных услуг, а ответили на них 12,9 тысячи граждан, которые получили меры поддержки.

На данный момент в ЦКС предоставлена возможность получения услуг по 9 видам пособий и социальных выплат:

- соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

- соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;

- соцвыплаты на случай потери работы;

- соцвыплаты по потере кормильца; пособия родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;

- пособия по инвалидности;

- пособия многодетным семьям;

- пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»; - АСП.

Также через ЦКС гражданам направляется автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

«В 2023 году будет расширен перечень услуг в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования. С 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий в трех вышеуказанных сферах. В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414», - добавили в ведомстве.