Цифровая карта доступности Интернета запущена в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цифровая карта доступности Интернета, запущенная Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, дает возможность каждому казахстанцу ознакомиться с телекоммуникационным паспортом населенного пункта, в котором он проживает, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

«Особенно эта карта будет полезна для тех людей, чьи села широкополосным доступом к Интернету еще не обеспечены. Для этого в описании двух крупных инфраструктурных проектов указаны сроки, когда в эти аулы будет проведен высокоскоростной Интернет», - поясняет пресс-служба.

Карта доступности Интернета содержит данные по наличию уже действующей оптической инфраструктуры, покрытию мобильным широкополосным доступом. Этот ресурс позволяет гражданам Казахстана получить информацию об уровне доступа к Интернету в населенных пунктах страны.

Данный проект реализован Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». Расположена карта на официальном сайте программы «Цифровой Казахстан» по адресу: https://digitalkz.kz/map/

Как отметил председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Виталий Ярошенко, эта карта информативна не только для граждан, но и для сотрудников самого Комитета телекоммуникаций.

«Мы разместили на ней данные по зонам покрытия Интернетом, которые представляют нам операторы связи. Если граждане обнаружат в ней какие-либо неточности, касающиеся наличия той или иной технологии, просим их сообщать об этом на электронный адрес kartakz.kz@gmail.com. Далее мы совместно с операторами связи будем выяснять причины выявленных несоответствий. Такой фидбек позволит нам актуализировать базы данных и принять меры по обеспечению этих сел высокоскоростным интернетом», - рассказал он.

Как известно, Министерством цифрового развития, совместно с операторами связи реализуются два крупных инфраструктурных проекта, основная задача которых обеспечить доступ жителей сел к высокоскоростному Интернету.

Во-первых, это обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов страны по технологии волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Для этого операторами связи прокладывается около 20 тысяч километров «оптоволокна», что позволит охватить более 1200 сел. На сегодняшний день ВОЛС уже подключен в 751 отдаленном ауле, отмечает пресс-служба МЦРИАП РК.

В рамках второго проекта планируется до конца 2020 года все села страны, в которых проживают более 250 человек, обеспечить широкополосным доступом к Интернету при помощи технологий 3G/4G.