Цифровая гигиена: простые правила для защиты от кибермошенников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно недавнему исследованию «Лаборатории Касперского», дети часто копируют цифровые привычки взрослых, а большинству родителей сложно следовать правилам, которые они устанавливают для своего ребенка. Fingramota.kz напомнит о мерах кибербезопасности, используя которые на практике, можно сформировать полезные для всей семьи цифровые привычки, передает МИА «Казинформ».

О простых правилах, с которых начинается кибербезопасность, рассказали эксперты Fingramota.kz.

Правило №1. Никому, особенно незнакомым людям, не отправляйте копию своего документа, удостоверяющего личность, не озвучивайте полные реквизиты карточки, особенно трехзначный код на обороте, код из SMS и иную персональную информацию. И никогда не переходите по сомнительным ссылкам.

Как пояснили специалисты, утеря конфиденциальных данных зачастую ведет к их неправомерному использованию третьими лицами. Злоумышленники, чтобы получить сведения о вас и ваших финансовых счетах, придумывают различные способы обмана, в том числе с помощью фишинга.

Любители конкурсов, различных розыгрышей, денежных опросников чаще становятся их жертвами. На фишинговых страницах они с готовностью оставляют данные о себе, а порой и своей платежной карты. В соцсетях и мессенджерах некоторые пользователи публикуют свои номера или указывают свой ИИН, выставляют фотографии в соцсетях, указывают геолокацию, скачивают пиратские приложения, которые считывают информацию с гаджетов, не раздумывая, пересылают по почте своим знакомым электронно-цифровую подпись (ЭЦП) и так далее. Таким образом люди попадаются на уловки мошенников, и, сами того не подозревая, передают им точечную информацию о себе и своих банковских счетах.

Правило №2. Периодически проводите «генеральную уборку» в своем цифровом пространстве, используйте антивирус

В большом потоке информации можно не заметить письмо от мошенников, а также сообщение о взломе вашего почтового ящика или аккаунта в соцсети, поэтому Fingramota.kz рекомендует чаще наводить порядок в своем гаджете. А именно просматривать почту, удалять спам и подозрительные письма, блокируя их отправителей, отписываться от ненужных почтовых рассылок и развлекательных подписок в соцсетях, периодически чистить кэш для удаления ненужных данных.

«Если вы долго время не пользуетесь некоторыми почтовыми ящиками и онлайн-сервисами, то лучше их удалите. Во-первых, они могут содержать ваши личные данные, и, возможно, номера банковских карт, тогда, если они будут взломаны, то злоумышленники получат доступ к вашим счетам. А во-вторых, если вы использовали одинаковый пароль ко всем сервисам, то кибермошенники могут получить доступ к действующим аккаунтам.

Не забывайте обновлять антивирусную программу, которая в случае мошеннических атак на ваш гаджет, будет успешно их блокировать. Также, что очень важно, не используйте публичные точки доступа wi-fi для входа в банковские аккаунты. Для доступа там могут использоваться подменные сертификаты безопасности, не заметив которые, вы можете предоставить доступ злоумышленникам к вашему мобильному банкингу и другим важным сервисам», - советуют специалисты департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Правило №3. Используйте сложные и разные пароли

Цифровая гигиена сводится к безопасности имеющихся паролей к вашим аккаунтам и личным кабинетам в соцсетях, почте и различных приложениях, в том числе финансовых.

Сложность пароля – это мера оценки времени, которое необходимо затратить на его угадывание или его подбор каким-либо методом, например, методом полного перебора.

Если ваш пароль состоит из имени, фамилии, даты рождения, или же других дат, к примеру, November2021, то его надежность крайне низкая. В слабых паролях обычно используются осмысленные комбинации, в которых прослеживается также некая закономерность. Примеры таких паролей: QweAsd123, Qaz1Wsx2@ или Qwerty12345 (на клавиатуре данные буквы расположены рядом).

Стойким ко взлому паролем, как правило, считается комбинация из 10 и более символов, не имеющая прямой смысловой нагрузки, состоящая из букв разного регистра, цифр и специальных символов, например – Rgylj@U64i. Существуют также специальные программы, которые могут сгенерировать сложный код доступа для используемого вами сервиса. Но такие пароли сложно запомнить.

«При составлении пароля постарайтесь сделать так, чтобы он вызывал у вас какие-либо ассоциации, можно, допустим, взять строчку из любимого стихотворения и использовать первые буквы из нее, применяя метод подмены раскладки. Усильте пароль цифрами и символами, которые также имеют для вас сакральное значение. Главное – не записывайте пароль на бумаге. Чаще меняйте пароли, создавая новые комбинации. Никогда и никому их не передавайте!» - подчеркнули специалисты.

Правило №4. Не устанавливайте приложения на телефон из неавторизированных магазинов и внимательно следите за настройками конфиденциальности

Скачивайте приложения на свои гаджеты только из официальных магазинов, не устанавливайте пиратский софт. Специалисты советуют, прежде чем загрузить приложения, внимательно ознакомиться с комментариями пользователей и убедиться в периодическом обновлении разработчиками приложения (в официальных магазинах в обязательном порядке указана дата последних обновлений).

«Время от времени проверяйте список установленных приложений, удаляйте старые, которые давно не обновлялись. Если хотите привязать к платным сервисам приложений карточку, то используйте для этого виртуальную карту. В случае установки приложений, подумайте, нужно ли разрешать программе отслеживать ваши данные, геолокацию и давать доступ к списку контактов и камере? Сделать это можно только в случае необходимости, допустим, службе такси надо узнать ваше точное местоположение», - советуют специалисты.

Некоторые эксперты по цифровой безопасности рекомендуют заклеивать камеры ноутбуков, чтобы повысить приватность пользователей.

Если вас насторожили требования, вы вправе отказаться и выбрать другое, более надежное приложение. При обновлении пользовательского соглашения необходимо тщательно ознакомиться с ним и изучить все условия.

Правило №5. Не забывайте про резервное копирование файлов

Fingramota.kz советует регулярно делать резервные копии важных файлов на внешнем USB-носителе. Эта опция для этого и придумана, чтобы сохранять конфигурацию настроек, все приложения и личную информацию. Данная функция поможет восстановить данные с утерянного устройства и перенести их на новое, в случае утери или поломки гаджета.

«Если вы потеряли телефон с номером, который напрямую привязан к вашей банковской карте, или, что еще хуже, его украли, незамедлительно обратитесь в банк, в котором вы обслуживаетесь. Попросите заблокировать свою карточку. Ее потом придется перевыпустить.

Уточните в банке, когда были в последний раз совершены операции по вашему счету. Если мошенники все же успели снять средства с карты или оформили на ваше имя «чужой» кредит, тогда напишите заявление в банк и попросите провести внутреннее расследование. Настаивайте на том, что вами были соблюдены все меры предосторожности. К данному заявлению приложите копию заявления о краже телефона в правоохранительные органы», - объяснили казахстанцам эксперты Fingramota.kz.