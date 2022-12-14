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Цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность вузов – Миннауки РК

14 Декабря 2022, 13:24
Цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность вузов – Миннауки РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр науки и высшего образования РК Камиль Акатов сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций о том, что цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность субъектов науки и высшего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации ключевых цифровых инициатив министерство проводит обширную работу в этом направлении. Основными приоритетами цифровизации науки и высшего образования будет реализация цифровых инициатив и инструментов, основанных на данных, которые позволят сформировать качественную цифровую экосистему науки и высшего образования. Она предполагает формирование экосистемы, основанной на качественной архитектуре данных, интеграцию всех субъектов информационных систем», – сказал Камиль Акатов.

По его словам, создание платформы позволит сформировать архивы данных системы высшего образования, обеспечить оперативное взаимодействие министерства с организациями высшего послевузовского образования, а также формировать проактивные композитные государственные услуги.

Вице-министр также отметил, что единые подходы в области управления данными позволят сформировать цифровую экосистему, на базе которой будет осуществлено поступательное развитие в области цифровых сервисов, реализация аналитических инструментов, в том числе проактивной аналитики и цифровых профилей. Это позволит обеспечить качественное исполнение решений, основанных на данных, направленных на мониторинг и совершенствование деятельности министерства и субъектов высшего образования и науки.

Ранее сообщалось, что на базе одного из вузов будет реализован пилотный проект по внедрению модели цифрового университета.


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