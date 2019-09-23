+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 20 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Цифровая благотворительность: Smart Astana запускает краудфандинговую платформу

23 Сентября 2019 13:19
Поделиться:
Цифровая благотворительность: Smart Astana запускает краудфандинговую платформу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мобильном приложении Smart Astana запущена краудфандинговая платформа благотворительных организаций. Теперь сделать взнос в пользу того или иного проекта – легко и просто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Astana Innovations.

Новости по теме

Актау станет «умным» городом
В Казахстане появились цифровые комиссары Специалисты отрасли связи из 13 государств «сверяют часы» в Нур-Султане Суперкомпьютер доставят в КазНУ имени аль-Фараби

«Вам достаточно зайти в раздел «мои платежи» нашей мобилки, нажать на кнопку «благотворительность», где высветится открытый сбор средств», - сказала пресс-секретарь Астана Innovations Асель Алимханова.

Через мобильное приложение Smart Astana можно также оплатить единый совокупный платеж, записаться на прием к врачу, вызвать его же на дом, узнать свой налоговый статус, проверить больничный на «прозрачность» и многое другое. Всего в приложении более 70 сервисов и услуг.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Благотворительность, Цифровой Казахстан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив