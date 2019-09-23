Цифровая благотворительность: Smart Astana запускает краудфандинговую платформу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мобильном приложении Smart Astana запущена краудфандинговая платформа благотворительных организаций. Теперь сделать взнос в пользу того или иного проекта – легко и просто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Astana Innovations.

«Вам достаточно зайти в раздел «мои платежи» нашей мобилки, нажать на кнопку «благотворительность», где высветится открытый сбор средств», - сказала пресс-секретарь Астана Innovations Асель Алимханова.

Через мобильное приложение Smart Astana можно также оплатить единый совокупный платеж, записаться на прием к врачу, вызвать его же на дом, узнать свой налоговый статус, проверить больничный на «прозрачность» и многое другое. Всего в приложении более 70 сервисов и услуг.