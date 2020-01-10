Чужую квартиру сдала в аренду более чем 20 лицам мошенница в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейскими задержана женщина лжеарендатор квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женщина, 1979 года рождения, пересдала одну квартиру более чем 20 лицам, при этом не являясь собственником жилища и не имея права на распоряжение недвижимым имуществом.

«Разместив объявления на известных сайтах, злоумышленница предлагала услуги о сдаче в аренду квартиры на различные сроки. Она представлялась владелицей квартиры, проводила показы и заключала договоры с «клиентами». При показе жилища, где находились вещи явно проживающих здесь, «арендодатель» заверяла потенциальных клиентов, что они якобы съедут через 2-3 дня. Граждане доверяли и соглашались на условия, передавая ей денежные средства в качестве предоплаты за аренду. С некоторых жертв гражданка А. брала оплату заранее поквартально. Суммы варьировались от 80 тыс. тенге и выше. Когда же арендаторы хотели заселиться, женщина просто исчезала, до нее невозможно было не дозвониться» - рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Таким образом, уже ранее судимая за аналогичные правонарушения подозреваемая А. обманула более 20 человек в Алмалинском районе. Как выяснилось позже, в этой квартире она проживала сама, работая сиделкой и ухаживая за пожилым человеком.

«Однако пенсионер находится в другой стране на лечении, чем и решила воспользоваться подозреваемая. Учитывая неоднократность эпизодов ее противоправных действий, просим граждан, пострадавших от мошеннических действий указанного лица, обратиться по номерам телефонов: 8-708-707-92-02; 8-702-333-42-64; 8-775-719-27-27; 8-705-771-13-71; 8-707-391-55-11», - призвал горожан полицейский.

В отношении задержанной проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество» УК РК. Женщина водворена в ИВС.