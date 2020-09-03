Чужую квартиру продала мошенница в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержана мошенница, которая за 14 млн. тенге продала чужую квартиру, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В ведомстве рассказали, что на днях в Центральный отдел полиции обратилась жительница города и сообщила, что знакомая по имени Раушан под предлогом продажи 4-х комнатной квартиры по проспекту Шакарима завладела ее денежными средствами в размере 14 000 000 тенге.

«Выяснилось, что она продала квартиру. Потерпевший переехал, а через некоторое время объявились хозяева, которые сообщили, что квартиру не продавали», - пояснили в полиции.

В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции была установлена и задержана 32-летняя ранее судимая жительница города, которая дала признательные показания. Деньги она все потратила. По факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием ведется доследствие по ст. 190 ч.4 УК РК. «Мошенничество».