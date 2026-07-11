Чужое или ничье: можно ли присвоить найденные и брошенные вещи

Даже если вещь давно лежит без присмотра и мешает людям, она не становится автоматически бесхозной. Сначала нужно попытаться найти владельца и заявить о находке, прежде чем присваивать или выбрасывать, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во многих дворах страны есть своя машина-памятник. Она уже давно не выезжает, покрылась не просто пылью, а слоем земли и занимает парковочное место. В подъездах тоже порой бывает похожая история — под лестницей годами стоят велосипеды, старые коляски, коробки, санки и мебель, которыми никто не пользуется, но и убирать их никто не спешит.

В такой ситуации жильцы обычно выбирают один из двух путей — возмущаются в домовом чате или однажды просто выносят вещь к мусорным бакам. Оба варианта понятны по-человечески, но с точки зрения закона не всегда безопасны. Даже ржавый велосипед может оказаться чьей-то собственностью, а брошенная на вид машина почти наверняка имеет владельца, которого легко можно установить.

Почему нельзя просто забрать

Считать вещь ничьей только потому, что она давно лежит без движения, может быть большой ошибкой. В Гражданском кодексе РК есть четкое определение бесхозяйной вещи — это имущество, которое не имеет собственника, собственник которого неизвестен либо от которого владелец отказался.

Но между бытовым «оно никому не нужно» и юридическим «это бесхозяйная вещь» есть большая разница. Закон требует порядка. Поэтому лучше не рисковать распоряжаться чужим имуществом, иначе в глазах закона человек, который решил освободить подъезд или забрать себе ненужный велосипед, рискует оказаться простым вором. Из-за юридических сложностей безопаснее заставить хозяина самого убрать вещь, чем рисковать делать это самостоятельно.

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Немного иначе дела обстоят с находкой. Если вещь, скорее всего, потеряли или забыли, нашедший обязан уведомить владельца, если он известен, либо заявить о находке в полицию. Только если в течение установленного срока собственник не объявится, можно говорить о переходе права собственности.

Отдельно закон говорит о брошенных движимых вещах. Если собственник явно оставил имущество с целью отказаться от него, такая вещь может перейти другому лицу. Но и здесь не все так просто. Для недорогих вещей (стоимостью менее 20 МРП), лома металлов или бракованной продукции порядок один, для более ценных вещей — другой, вплоть до признания имущества бесхозным через суд.

Проще говоря, старый стул у мусорной площадки и автомобиль во дворе — это не одна и та же история. И если первый в этой ситуации точно является выброшенной вещью и его можно спокойно забирать себе, то второй остается зарегистрированным транспортом, даже если выглядит хуже этого стула.

Велосипед в подъезде

С велосипедом, коляской или другой вещью, брошенной в подъезде, безопаснее действовать как с находкой. Подъезд, лестничные площадки, коридоры и придомовая территория относятся к общему имуществу жильцов. Поэтому вещь, стоящая в таком месте, не становится автоматически собственностью того, кто первым решил ее забрать.

Правильно будет не сразу выносить вещь, а начать с фиксации. Жильцы могут сфотографировать вещь, указать дату, место, состояние и написать в домовой чат. Если есть ОСИ, КСК или управляющая компания, логично сначала обратиться туда. Иногда владелец находится за несколько часов, если вещью пользуются или просто о ней забыли. Но порой хозяина не оказывается в поле поиска, либо вещь действительно не нужна, и он не реагирует на сообщения о находке.

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Если хозяин не объявился, стоит подать заявление о находке в полицию. В обращении нужно указать, что именно обнаружено, где вещь находится, как долго она стоит и мешает ли проходу, уборке или безопасности. Важно сохранить подтверждение обращения, например, письменный ответ.

Дальше включается срок, предусмотренный Гражданским кодексом (статья 245 пункт 4). Если после заявления о находке владелец не будет установлен и не заявит свои права в течение шести месяцев, нашедший может приобрести право собственности на вещь. Если же он не хочет оставлять ее себе, имущество переходит в коммунальную собственность.

Машина во дворе

С автомобилем история сложнее. Жильцы могут годами смотреть на одну и ту же машину без колес, но это не дает им права вскрыть ее, отбуксировать, разобрать или сдать на металл. Автомобиль подлежит регистрации, а значит, у него обычно есть собственник, даже если он давно не появляется.

Если машина мешает двору, перекрывает проезд, занимает место у подъезда или имеет признаки разукомплектованного транспорта, начинать нужно с коллективного обращения. Его можно направить в акимат, отдел ЖКХ, а при необходимости даже в полицию. К обращению стоит приложить фотографии, адрес, описание состояния машины и указать, чем именно она мешает – препятствует проезду спецтехники, уборке двора, парковке, благоустройству или создает угрозу безопасности.

Дальше уже уполномоченные органы должны установить владельца и действовать по ситуации. В местных правилах благоустройства обычно прописываются требования к содержанию дворов, придомовых территорий и запрет на размещение разукомплектованного транспорта в непредназначенных местах.

Если владелец найден, его могут обязать убрать автомобиль. Если собственник не установлен или фактически отказался от имущества, вопрос может перейти в плоскость бесхозной вещи. Но в случае с машиной, это уже не бытовая процедура по схеме «нашел, подождал, забрал». Из-за регистрации, стоимости и возможных прав третьих лиц такой вопрос может потребовать официального оформления, в отдельных случаях — суда.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Теоретически закон позволяет признать имущество бесхозяйным и обратить его в собственность. Но практически для соседей чаще важнее не получить чужую машину, а освободить двор. Поэтому самый рабочий сценарий — не пытаться стать владельцем авто, а добиваться реакции от акимата или полиции, чтобы они отправили авто на свалку или штрафстоянку.

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