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Чужим аккаунтом завладел житель Усть-Каменогорска

4 Ноября 2020 22:19
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Чужим аккаунтом завладел житель Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Жителю Усть-Каменогорска грозит уголовная ответственность за использование чужого аккаунта в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В полиции сообщили, что подозреваемый решил обогатиться и завладел аккаунтом Instagram 22-летнего жителя Уланского района. Выяснилось, что мужчина хотел использовать его в преступных целях, пытаясь выманить денежные средства у подписчиков.

«По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РК, т.е. неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций», - сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Отметим, подозреваемому грозит наказание от крупного денежного штрафа в размере 160 МРП до ареста сроком до 40 суток.


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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