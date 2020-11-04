Чужим аккаунтом завладел житель Усть-Каменогорска
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Жителю Усть-Каменогорска грозит уголовная ответственность за использование чужого аккаунта в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В полиции сообщили, что подозреваемый решил обогатиться и завладел аккаунтом Instagram 22-летнего жителя Уланского района. Выяснилось, что мужчина хотел использовать его в преступных целях, пытаясь выманить денежные средства у подписчиков.
«По данному факту полицейскими начато досудебное расследование по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РК, т.е. неправомерный доступ к информации, в информационную систему или сеть телекоммуникаций», - сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Отметим, подозреваемому грозит наказание от крупного денежного штрафа в размере 160 МРП до ареста сроком до 40 суток.
- 254 факта кражи скота зарегистрированы в ЗКО
- Заявление об угоне своего авто подал житель Осакаровки, чтобы скрыть ДТП
- Ослабить ограничения просят предприниматели Семея
- Муляжи полицейских машин установили на дорогах в Акмолинской области
- Нетрезвый покупатель ранил продавца в селе СКО
- Порнографические материалы распространяли жители ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана